Hombre increpa a Felipe Calderón en vuelo alemán

Un hombre que se encontró al ex presidente Felipe Calderón durante un vuelo de la aerolínea alemana Lufthansa, lo increpó y le dijo que le dará mucho gusto que «lo lleven a juicio».

«Me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio y que le vaya bien en la cárcel; gracias por la corrupción. No me toque, señor presidente, por favor. Y viva Andrés Manuel López Obrador», afirmó el pasajero en el video, del cual se desconoce si es reciente.