Hermano sorprende a su hermana con una llama con esmoquin en su boda

En las bodas se ven cosas que uno nunca había imaginado, como la vez que Donald Trump sorprendió a una pareja. En esta ocasión un hombre llevó a un peculiar acompañante a la boda de su hermana, lo que provocó que la novia reaccionara de forma que fascinó a los internautas.

Todo comenzó hace cinco años, cuando Mendl Winstock le prometió a su hermana, Riva, quien hablaba de su boda sin estar saliendo con alguien en ese momento. Para hacerla enojar, le dijo que si lo obligaba a ir a la ceremonia, su acompañante sería una llama.

“Después de unos minutos de discusión, trató de utilizar la psicología inversa en mí y dijo: ‘Ok, la llama está invitada a la boda”, relató Winstock al medio estadunidense Insider.

Mendl Winstock se aseguró de que su hermana no olvidara la invitación, ya que se lo recordó dos veces por semana durante los últimos cinco años. Riva trató de hacer un acuerdo con su hermano para que no hubiera una llama en su boda, pero eso no funcionó.

Una vez que Riva se comprometió en octubre del año pasado, Mendl se propuso llevar a cabo su plan.

“Literalmente, lo llamé para decirle que estaba comprometida, y su respuesta fue: ‘Genial, ahora estoy llamando a la granja de llamas’. Probablemente ni siquiera una hora después, recibí un mensaje de texto que decía que su alquiler de llamas había sido confirmada», contó Riva.

Este domingo, cuando Riva se casó en Cleveland, Estados Unidos, la llama Schocky apareció con un esmoquin personalizado de su tamaño, que Mendl encargó para el gran día de su hermana. Aunque Riva negoció con su hermano para que fuera discreto, eso no ocurrió ya que uno de los amigos de Mendl tomó una foto.

Con una sola foto que Mendl publicó en la red social Reddit, recibió más de 150 mil votos y se volvió viral. Algo que descolocó a Riva porque no veía nada especial de que hubiera una llama en su boda, ya que existe una cuenta en Instagram donde se comparten fotos de llamas en bodas. Sin embargo los internautas les llamó la atención su expresión facial.

Pero ahí no acabó la broma, dentro del salón de bodas los amigos colocaron llamas inflables, en sus sillas en la mesa de los novios. Riva señaló al medio que ya planea su venganza.

