Hacienda abre cartera a Salud para afrontar Covid-19 sin trabas

La Secretaría de Hacienda y la Oficina de la Presidencia anunciaron acciones coordinadas ante la desaceleración económica y la epidemia de coronavirus, entre las que figuran recursos para la Secretaría de Salud y para impulsar el crecimiento económico, así como la agilización de licitaciones para la inversión.

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que existe una emergencia nacional e internacional por el contexto económico mundial, al que se suma el factor del Covid-19.

“Nos hemos sentado con varios secretarios porque al elefante reumático lo tenemos que volver un caballo de carreras. No podemos aceptar burocracias o estar con que el permiso salió o no; el gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado. No podemos aceptar que se pare nada, estamos en emergencia nacional e internacional”, afirmó Romo en conferencia de prensa.

En tanto, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, anunció cuatro acciones para reducir el potencial impacto económico que pudiera generar la epidemia: la primera será asegurarse de que la Secretaría de Salud disponga de los recursos necesarios y no enfrente ninguna traba burocrática para contar con el presupuesto que demandará la atención del coronavirus.

En segundo lugar se identificarán los equipamientos y materiales que pudieran necesitarse de carácter extraordinario: “(Haremos) un corte de cuál es la demanda potencial que se requerirá y comprar un poquito de más. Vamos a tener una reserva en ese sentido”, detalló.

La tercera medida consiste en acelerar los procesos de licitación, de tal forma que prácticamente todo el presupuesto asignado para 2020 quede contratado en las próximas semanas, para continuar el año “ejecutando obra, gastos y adquisiciones, y no preparando los procesos licitatorios”.

La cuarta medida es hacer esfuerzos de coordinación internacional con los pares, como las reuniones del G-20 en Riad, en las que participó el titular de Hacienda.

Herrera señaló que está en constante comunicación con el Banco de México para evaluar el desarrollo de los mercados financieros y las posibles acciones a tomar ante el avance del Covid-19 en el país, pero destacó que las previsiones de crecimiento se mantienen igual, con el compromiso de finanzas sanas.

Por separado, en Oaxaca, el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Márquez, rechazó que haya un impacto negativo en el sector debido a la epidemia de coronavirus y señaló, sin dar detalles, que en caso de que se complique la situación, se cuenta con un “plan B”.

“Tenemos un plan B, pero no hay que adelantar vísperas”, expresó el funcionario, quien descartó la cancelación de eventos masivos relacionados con la industria turística en entidades donde ya se confirmaron casos de Covid-19.

En entrevista en el aeropuerto de Oaxaca, Torruco agregó que si bien hay que tomar el tema de la enfermedad con seriedad, “tampoco hay que exagerar al grado que afecte la economía nacional”, y adelantó que el tianguis turístico en Mérida, Yucatán, se celebrará sin contratiempo.

FED BAJA TASA DE INTERÉS

En una decisión de emergencia diseñada para proteger a la economía del impacto del coronavirus, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) bajó la tasa de interés en medio punto porcentual.

En un comunicado, el banco central detalló que redujo la tasa medio punto porcentual a un rango objetivo de entre 1 y 1.25 por ciento. Anteriormente estaba entre 1.50 y 1.75 por ciento.

En tanto, el Banco Mundial (BM) puso a disposición un fondo de contingencia de 12 mil millones de dólares para que los países puedan tomar medidas eficaces para hacer frente al Covid-19, dando prioridad a los países más pobres.

«Estamos trabajando para dar una respuesta rápida y flexible, basada en las necesidades de los países para hacer frente a la propagación del Covid-19», dijo el presidente del BM, David Malpass.

