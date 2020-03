Gobierno en QRoo y empresas, a favor de trabajadores en pandemia

Hasta el momento, alrededor de 500 empresas, cámaras, asociaciones, sindicatos, prestadores de servicios, hoteleros y empresarios han respondido al exhorto del gobernador Carlos Joaquín para solidarizarse con los trabajadores de Quintana Roo, mantener el empleo y la planta laboral durante la contingencia sanitaria por el coronavirus.

“Estoy seguro que se sumarán más a este pacto de solidaridad con Quintana Roo que les ha dado mucho, para mantener a nuestra gente durante esta etapa tan complicada y difícil que tenemos” explicó el gobernador de Quintana Roo.

Carlos Joaquín explicó que hay diálogo directo con empresarios y empleadores, cámaras, asociaciones, hoteleros para buscar juntos una fórmula que permita la protección de los trabajadores.

“Estas fórmulas son precisamente para evitar el despido de personal y que podamos mantener la paz, la tranquilidad en la entidad y que podamos ayudar y apoyar a las familias que más lo necesitan, porque juntos saldremos adelante” afirmó el gobernador.

Destacó que los despidos han ido a la baja, en tanto que se abrió una línea de comunicación para atender aquellos despidos que se consideren injustificados.

Formalmente, por escrito, se han manifestado su solidaridad hasta hoy 437 empresas, cámaras, asociaciones, sindicatos, prestadores de servicios, hoteleros y empresarios.

