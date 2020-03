Gobernar Altamira es complejo como dirigir mi casa: Alma Laura Amparán

Honestidad, respeto y puntualidad son los valores que más recuerda de sus padres la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán; afirma que son la base para formar todas las áreas y etapas de su vida.

Expresa que es una gran responsabilidad administrar una ciudad y, aunque le gusta su trabajo, extraña cocinar, pues sus labores diarias no le dan tiempo suficiente para hacer de comer lo que ella guste, como los moles o la paella, platillo que mejor le sale.

Comenta que en su juventud no asistía a fiestas, por eso no se le daba bailar, pero luego de andar en campaña buscando el voto de los ciudadanos, aprendió y ahora agarra el ritmo en los eventos que organiza el municipio.

¿Qué te gustaba hacer cuando eras pequeña?

Disfrutamos muchísimo en el ejido Buenos Aires, una época tan hermosa y tan bonita. Éramos muy creativos, jugábamos a la comidita; nos juntábamos muchísimos niños. Gozábamos jugar a los encantados y a la roña; a mí me encantaba y además teníamos columpios en el patio de la casa. Recuerdo el cariño de mis padres y de mi abuela; mi abuelo murió cuando yo tenía cuatro años. La pasábamos muy bien conviviendo con todas las personas de ahí, de Estación Colonias.

¿Quiénes integraban tu familia en ese momento?

Dos hermanas más, mis papás, mi abuela, tías y primos. Era una época muy bonita que siempre recuerdo con mucho cariño y amor.

¿Quién era la consentida de la familia en ese entonces?

Todos éramos muy queridos, creo que cada uno tiene su forma de ser, pero el cariño en sí era igual.

¿Qué lugar tienes entre las tres hijas de la familia?

La de en medio. Tengo una hermana mayor y una menor.

¿Cuáles eran los valores de tus padres?

Siempre la honestidad. Nos inculcaron eso, ser siempre sinceros; el cariño, el amor, el respeto hacia todos, la puntualidad. Poder ayudar en lo que podamos, compartir de lo que tenemos y lo que nos da Dios. Valores tan importantes en la familia que se te quedan y que de ahí es la base para todo lo que sigue.

¿Recuerdas cuándo te propusiste formar tu familia?

Sí. Iba a cumplir 20 años, trabajé en diferentes bancos de Altamira y estuve un tiempo en Tampico. Dejé de trabajar porque era la época de matrimonio. Quería seguir empleándome, pero me dijo mi esposo: “sabes qué, yo no tengo horario, creo que no vamos a coincidir” y dejé de trabajar; me dediqué al hogar, a formar mi familia. Había salido de la escuela, terminado mis estudios.

¿Qué estudiaste?

Era contadora privada, trabajando en tres bancos en ese tiempo. Me retiré para formar mi familia muy joven, pero con responsabilidad.

¿Cuánto tiempo de noviazgo?

Fueron seis meses, muy poquito de novios; sin embargo, tenemos 35 años de casados.

Qué es más difícil, ¿dirigir un hogar o una ciudad?

Las dos cosas exigen mucha responsabilidad. En tu casa quieres que tu familia esté bien, con un hogar limpio, ordenado y seguro; gobernar es algo similar, en el municipio realmente es lo que se hace, administrar de la mejor manera posible, con el mayor grado de compromiso.

“Agradezco a todos los ciudadanos, pues por ellos estoy en mi puesto. Ya me eligieron una vez y ahorita nuevamente, eso es mayor responsabilidad. Tengo el compromiso con la población y con mi ciudad que tanto quiero y amo; ahí nací, crecí, he formado mi familia; ahí seguiré viviendo hasta que Dios quiera”.

¿Qué es lo que más extraña de su etapa como jefa de familia?

Cocinar, a mí me gusta cocinar, a veces no da tiempo.

¿La etapa más feliz de tu vida?

El nacimiento de mis hijos. En serio aprendes mucho más de lo que tú crees. Tener en mis brazos a mi pequeño y después a mi hija; se llevan un año nueve meses.

¿Algo que disfrutes mucho?

El jardín. Estar con las plantas, reordenarlas y regarlas.

¿Qué te desagrada?

La mentira. Es mejor ser honesto, hablar con la verdad.

¿Cuál es tu comida favorita?

Como de todo, me gusta mucho el mole, rojo y verde, me encanta.

¿Qué platillo te sale mejor?

Sin duda la paella; también el mole, pozole, los tamales y la pizza; me encanta también hacer postres, pero la paella es uno de los platillos que mejor me queda.

¿Una meta por cumplir?

Seguir dando lo mejor de mí, siempre con mucho cariño y amor. Es una base fundamental que a lo que te dediques sea con el corazón.

¿Quién es Alma Laura Amparan Cruz?

Es una persona que siempre ha trabajado, dispuesta a dar lo mejor de sí. Es alguien sencilla que ama a su familia, que adora su ciudad y que siempre seguirá dando y aportando esté donde esté, ayudando a las personas en todo lo que pueda, siempre de corazón.