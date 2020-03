Gobernadores del PAN e Insabi firman acuerdo de coordinación

Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, dio a conocer que cinco estados panistas firmaron un acuerdo de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar pero aseguró que no ve tan cercano la gratuidad de atención médica en el segundo y tercer nivel.

El acuerdo indica que se sujetan a algunas reglas de un solo sistema de salud pero la rectoría del sector la siguen manteniendo los estados por lo que deja en claro que no se adhieren al Insabi.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el gobernador panista dijo que se sienten satisfechos de no ceder los hospitales a la federación y agregó que no es nada conveniente centralizar las cosas.

El gobernador remarco que la gratuidad en los servicios de salud será en el primer nivel pero no ve tan cercano que se consolide la gratuidad en las atenciones de segundo y tercer nivel por temas presupuestales.

«Yo no me adelantaría tanto porque los temas presupuestales no son nada fácil, e incluso para nosotros que nos quedamos con la administración del sistema de salud ni para la federación. Poco a poco en este nuevo esquema de salud nos vamos a dar cuenta y tendremos la decisión cuando es lo mejor para que la sociedad vaya recibiendo la gratuidad de los siguientes niveles. No lo veo tan cercano, ojalá que así fuera y tengamos los presupuestos estatales y federales. Darle tiempo al tiempo», señaló.