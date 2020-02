¿Futbolísticamente, la Liga Mx sigue siendo superior a la MLS?

Luis Enrique Gutiérrez

Sí. Aunque es innegable que la MLS ha invertido muchos millones de dólares en la contratación de figuras internacionales, la realidad es que los clubes de ese país han apostado en ofrecer espectáculo para atraer a los aficionados a sus estadios. Sus equipos saben atacar, pero no defienden, no son balanceados y eso se nota cuando se enfrentan a los mexicanos. A nivel de Concacaf, los estadunidenses han crecido mucho, pero siguen por debajo de México. En dinero, infraestructura, estadios… la MLS lleva mano, pero ya en la cancha la Liga Mx es la que manda.

Juan Carlos Zúñiga

Sí, pese a los esfuerzos que la MLS hace para contratar jugadores que no estén al borde del retiro y seguir convenciendo a los futbolistas con dinero que su liga superará a la mexicana, la realidad es otra. La Liga Mx aún es superior en lo futbolístico, basta con ver lo que sucedió en León con el equipo de Carlos Vela, los defensas carecen de conceptos básicos, los porteros son deficientes, lo único que les preocupa es tener buenos mediocampistas y delanteros. Se ve muy lejano el día que un equipo de MLS asista a un Mundial de Clubes representando a Concacaf.

David Medrano

Sí, todavía lo es. En general, la Liga Mx es superior, aunque creo que en un futuro, no sé si corto o lejano, la MLS nos superará. No podemos negar que va en buen camino, fichando a jugadores internacionales y con mejores estrategias de mercadotecnia. Me parece necesario que los estadunidenses empalmen los calendarios para que, en verdad, podamos ver en estas etapas del torneo de Concacaf duelos parejos con equipos en su mejor estado, y no a los mexicanos enfrentándose a representantes de la MLS que están en plena pretemporada.

Heliodoro Hinojosa

Aunque viven distintas realidades en su calendarización, la Liga Mx sabe que la MLS le está comiendo el mandado. Hace años era una liga de retiro, hoy contrata a figuras y su target principal es el público mexicano. Sí hay que tenerle pavor a su crecimiento y es muy sencillo descifrarlo, el consumidor mexicano de allá pedirá siempre a las máximas figuras tricolores. Su mercadotecnia es maravillosa y emula a la NFL, NHL, MLB y cualquier liga top de su país. El día que la MLS tenga una competencia similar a la de otras ligas y regule su torneo a la par de México, seremos superados.