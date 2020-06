Fernando del Solar habla de su salud: ‘He querido tirar la toalla’

Fernando Solar ha pasado por difíciles momentos luego de que en 2012 le diagnosticaran cáncer y, a finales del 2019, tuviera que ingresar al hospital de urgencia por un cuadro de neumonía. A pesar de su crítico estado de salud en los último años, el conductor cuenta que ha tratado de mantener una actitud positiva, pero que en ocasiones ha querido «tirar la toalla».

El conductor y actor ha compartido a través de sus redes sociales cómo se encuentra de salud, pues durante los últimos seis años ha tenido que enfrentar otras enfermedades además del cáncer.

«Hay días en que yo quisiera tirar la toalla. No siempre estoy en positivo. Hay días buenísimos y hay días no tan buenos», confesó Fernando del Solar en una entrevista para el programa De Primera Mano.

Fernando del Solar, quien recibió duras críticas por parte de internautas debido a su aspecto físico, reconoció que las recaídas han sido momentos muy complicados.

«De repente, cuando me termino de recuperar y vuelvo a recaer o pasa algo y la condición física. Digo: ‘Bueno, ni modo, a caminar cien metros, mañana 200, pasado 300 y así pasito a pasito. Tratando de dejar de lado el pasado que ya no me sirve de nada cargar con esas piedras ni tampoco pensar mucho en el futuro», dijo el conductor.