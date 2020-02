Feria de Frankfurt, por elevar la presencia de México

La importancia que tiene México para la Feria Internacional del Libro de Frankfurt se refleja en la creación de una pequeña oficina en nuestro país para promover un proyecto como Metabooks, impulsado para construir un “núcleo de inteligencia de negocios alrededor del libro”, bajo la certeza de que la información de los libros (metadatos) debe estar en un formato accesible a todos los sistemas y herramientas digitales.

“Desde octubre tenemos una representación aquí en México, una pequeña oficina dentro de la sede de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), donde, junto con ellos, trabajamos en los metadatos. Nos encanta la idea de estar aquí presentes y poder apoyar a la industria editorial de la región, empezando por México y esperando avanzar en otros países de habla hispana”, dijo Marifé Boix García, vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt.

Pero también en la realización de un espacio de análisis y debate como Contec, que en su edición 2020, apuesta por poner el foco “en el vínculo entre los contenidos del libro con las industrias audiovisuales”, a través de temas como temas de Narrativas Transmedia e Inteligencia Artificial.

“México es importante para nosotros, por eso en Frankfurt espero volver a tener un espacio con más representación de editoriales mexicanas. Ese es un interés y veremos cómo podemos avanzar con ese objetivo (…) Todo lo que es la comunidad de habla hispana que va a la feria y espera comprar cosas, obviamente se quedaron con las ganas de algunas cosas que no encontraron, pero así es la vida.

“Intentamos explicarles, a los que preguntaban, que durante varios años había sido una colaboración entre la Caniem y la Secretaría de Cultura, o lo que antes era el Conaculta. Al caer ese socio de la Caniem, quedaba la cámara con sus posibilidades para representar a la industria editorial mexicana y el espacio fue menor que en otras ocasiones.

De acuerdo con Boix García, la polémica en Frankfurt llegó a la gente que trabaja o que tiene que ver con México: no fue una polémica que trascendiera en la feria, aunque sí se notó que la presencia de México era bastante más pequeña de lo que había sido en los años anteriores.

Herramientas digitales

En ese proceso por acercarse a la industria del libro en México y en la región, desde la Feria de Frankfurt han impulsado el programa de Contec, en el cual se reflexiona sobre cómo el mundo del libro se conjuga, compite y se transforma de la mano de otras industrias creativas.

“Como feria creemos que no solo somos plataforma, no solo ofrecemos un espacio y que hagan lo que quieran: intentamos curar algunos contenidos, no muchos, pero sí influir de cierta manera aportando algo a la temática que se discute a nivel mundial y ponerlo en acción para que los editores vean si encuentran un modelo de negocio o no”, asegura la vicepresidenta de la feria.

La intención es difundir la idea de que el contenido de un libro también puede tener vida en otro formato o en otra plataforma para hallar a otro consumidor que, a través del libro, ya no se pueda llegar, como ha sucedido en los últimos años con el audiolibro, el de mayor crecimiento en el mercado.

En el asunto de las narrativas transmedia, el propósito es analizar cómo se puede llamar la atención de la audiencia, “cómo implicarla a través de narrativa que puedan ocurrir en otras plataformas y canales, para poder monetizar el contenido que se tiene en forma de libro”, pero también están los temas de inteligencia artificial y big data, “porque desde ahí es analizar el comportamiento del lector, lo que desde el libro físico no se podría hacer”.

“El audiolibro y el eBook nos permiten saber dónde se detiene la lectura, a raíz de lo que puedan leer los algoritmos, posiblemente se tomen decisiones editoriales distintas”, enfatizó la vicepresidenta.

Contec se realizará por cuarta vez en Ciudad de México, en el Centro Cultural de España, mañana y miércoles. El programa se puede consultar en la página del centro o en www.buchmesse.de/contec

Narrativas

“El impacto de las narrativas transmedia en las industrias culturales”, con Belén Santa-Olalla, Rodrigo de la Calva y Ana Luiza Beraba.

Gramática

“Una nueva gramática: la contribución del público y el actor en la creación de historias”, un diálogo entre Rodrigo de la Calva y Rocío Cerón.

Creación

“Aplicación y uso de la inteligencia artificial: la tecnología al servicio de las humanidades”, con Mónica Nepote, Juan M. Zafra y Arcángel Constantini.

Números

“La era de los datos como inteligencia de negocios para la industria del libro”, con Marianela Camacho, Rodrigo López, Tomás Granados Salinas y Carlos Rojas.