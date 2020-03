Felipe Calderon pide investigación seria al caso de espionaje al PAN

Milenio Digital

Después de que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado denunciara ser víctima de espionaje, el ex presidente Felipe Calderon expresó que cree muy posible que sea una realidad, ya que no es la primera vez que se espía al partido y al Senado de la República , por lo que pidó al gobierno del presidente López Obrador realizar una investigación seria.

“A mi me parece que el senador Mauricio Kuri (coordinador de la bancada del PAN en el Senado) es una persona muy respetable y creíble, y le creo totalmente. No es el único caso de espionaje que han sufrido en el Senado y en el PAN”, dijo en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El ex presidente recordó un posible caso de espionaje cuando se nombró a la comisionada de Derechos Humanos, Rosario Piedra, cuando el senador Ricardo Monreal mostró una conversacion de WhatsApp que sostuvo el líder del partido Marko Cortés, y el senador Mauricio Kuri tras la elección de la comisionada.

“Lo que exhibe Monreal no es un pantallazo, sino una conversación completa y curiosamente es del teléfono de Marko Cortés, te voy a decir por qué, cuando hablas por Wahtsapp los mensajes propios salen del lado derecho de la pantalla y no del lado izquierdo. La única forma en que hayan tenido esa conversación es a través de espionje”, dijo.

Reunión con Roberto Sandoval

Luego de que Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit e investigado en la actualidad por Estados Unidos por relaciones con el narcotráfico, afirmara que tuvo una reunión con el ex presidente, Calderon dijo que es absolutamente falso y que fue cuidadoso de no convivir con Sandoval para no recibir dinero para su campaña del narco.

“La verdad es que me parece una mentira lo que dijo y para mi prueba que mintió en todo lo que te dijo al aire, incluso el dato de que se encuentra en México etcetera, habrá que ver”, señaló.

Avión Presidencial

En tanto, en el tema de la emisión de cachitos para la rifa del Avión Presidencial, el ex presidente indicó que sólo se trata de una distracción irresponsable, ya que el país se encuentra en una recesión económica y la delincuencia alcanza cifras récord.

“La delincuenicia está alcanzando cifras record, casi el doble que en mi administración», indicó.

