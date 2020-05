Eugenio Derbez confiesa a Aislinn Derbez que no quería tener hijos

Eugenio Derbez mantiene una sólida y cercana relación con sus cuatro hijos: Aitana, Vadhir, José Eduardo y Aislinn; sin embargo, el comediante mexicano confesó que cuando se enteró que sería padre por primera vez fue una inesperada sorpresa, pues temía que tener hijos podría arruinar su carrera artística.

Durante una conversación con su hija Aislinn Derbez para el podcast La Magia del Caos, Eugenio Derbez contó que ser padre no estaba en sus planes, pues tenía metas y sueños que quería lograr.

Asimismo, el comediante mencionó que la noticia lo dejó paralizado porque consideró que con la llegada de un hijo debía ponerse a trabajar y abandonar sus estudios, a pesar de ello Eugenio Derbez dijo que cuando nació Aislinn Derbez todas esas ideas se esfumaron.

Ante la respuesta de Eugenio, Aislinn Derbez negó que eso fuera cierto, pues aseguró que el amor de su padre llegó con la convivencia y las experiencias que tuvieron juntos.

El actor recordó que en su película No se aceptan devoluciones, la frase que acompaña al título: «Eres lo mejor que no quería que me pasara«, él la escribió pensando en lo que vivió cuando nació Aislinn Derbez.

Por último, Aislinn Derbez confesó que su padre no se lleva bien con su mamá, Gabriela Michel, quien cuando se molestaba con Eugenio Derbez le decía que el comediante no quería tener hijos.

«Cuando mi mamá se enojaba muchísimo contigo y estaba así de: ‘No lo soporto’, me decía: ‘Tu papá no quería que yo te tuviera’ y yo decía: ‘Claro, que tiene de malo que no me quisiera, pues tenía su propia vida, si no me conocía porque me iba a querer'», dijo la actriz.