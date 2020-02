Es momento de impulsar a las startups en México

El ecosistema de startups en México está en un momento de crecimiento. Desde los distintos frentes, inversionistas, tecnología, educación e instituciones de apoyo, se están abriendo cada vez más oportunidades para que los emprendedores puedan innovar y atender las necesidades actuales de las personas en sus distintas verticales.

Aunque a simple vista pareciera que no ha habido una modificación radical en el mundo startup en América Latina, ya que siguen habiendo alrededor de mil startups nuevas cada año, como se ha visto en años anteriores, el cambio se ha dado en un nivel más profundo. A lo largo de mi experiencia, he visto que actualmente las startups que nacen en México ahora son mucho más sofisticadas, complejas y sólidas de lo que solían ser, por lo que tienen mayor posibilidad para despegar dentro y fuera de nuestras fronteras. El talento en el país es grande y, aunque sigue habiendo mucho que migra a otros países, cada vez vemos más personas que deciden apostar por estas nuevas oportunidades.

Este año, México se ha posicionado como uno de los países clave para la próxima generación de grandes startups a nivel internacional, como lo muestran distintas consultoras, entre ellas Crunchbase. Esto no solo significa una buena noticia para los emprendedores, sino una oportunidad para toda la industria, ya que impulsar a las startups en México es el camino para colocar a nuestro país en el mapa de la innovación en el mundo. En América Latina, la vertical de Fintech es la que ha visto el mayor crecimiento y México es quien está liderando este sector que ha tenido un crecimiento de 18%. No obstante, sigue enfrentándose a retos que elevan el porcentaje de mortalidad de este tipo de empresas, mismos que son compartidos por las startups de otros sectores.

Desde Google, este año reforzamos nuestro programa de aceleración que busca darle las herramientas a las startups en temas no sólo tecnológicos, sino también de mentoría de negocios, que les permitan dar el paso al siguiente nivel de manera más rápida y superar los retos que se les presentan. Desde mi rol liderando Google for Startups Accelerator Latam he notado que hay una gama muy amplia de temas que se pueden trabajar de la mano de las empresas para ayudarlas a crecer sus negocios, desde casos puntuales de tecnología, como el uso de Inteligencia Artificial y Machine Learning en sus productos, hasta cuestiones de liderazgo en compañías que comienzan a crecer de manera exponencial.

¿Qué se puede hacer para que el ecosistema crezca rápida y sanamente? En una palabra diría: colaboración. Este es el momento en el que todos debemos unir fuerzas, porque los resultados pueden tener un impacto a nivel nacional. La colaboración entre startups, aceleradoras, incubadoras, inversionistas y reguladores es lo que permitirá que la nueva manera de hacer negocios comience a ver frutos.

* Paco Solsona, Líder de Google for Startups Accelerator para Hispanoamérica