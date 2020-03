«Es la última oportunidad para cambiar al mundo»: Iris Bringas

Con la finalidad de crear conciencia, Iris Bringas lanza la canción “Humano Hermano”, misma que trata del amor al ser humano ante la dolorosa idea de ver el fin de la humanidad.

Con su ya conocido personaje intergaláctico, Bringas creó un videoclip desde casa en estos días de cuarentena debido al coronavirus. La escenografía es sencilla: un pedazo de plástico y el histrionismo conceptual de la mexicana, quien imagina cómo sería el último ser humano, que pasa días, quizás años, esperando ver a otro de su especie. Al no encontrarlo, viaja por diferentes mundos tras padecer largo tiempo el confinamiento y desesperación, para después irse metafóricamente a otro lugar.

Esta canción la crearon Iris Bringas y el compositor, productor y arreglista Jehová Villa Monroy en 2003. No es una situación extraña que en el pop experimental de Iris Bringas se encuentren recurrencias al fin del mundo, pues su incansable activismo social la ha llevado a realizar un trabajo conceptual siempre basado en las sensaciones, la condición humana y la autodestrucción.

“El mundo está lleno de circunstancias que hemos realizado como humanos para imponernos una caducidad programada, todos esperamos el fin del mundo”, señala.

Sin embargo Bringas no pierde la esperanza. Cree en el amor a la humanidad y está firmemente convencida de que ahora, más que nunca, el valor del ser humano es intrínseco:

“Después de este colapso mundial, las monedas habrán de valer mucho menos de lo que considerábamos, pero si nos ponemos de acuerdo y como seres humanos nos unimos, demostraremos que el verdadero valor de la humanidad no tiene precio y se llama vida, aquello a lo que debemos rendirle solidaridad pues nos va a acomodar después de esta situación. La vida es lo más valioso que tenemos, y sin vida no hay dinero que valga”

Iris busca lanzar un mensaje de amor a la humanidad: “Es doloroso estar confinado en casa, con miedo por los seres amados y por uno mismo, es doloroso no poder besar a tu madre para protegerla, es doloroso no poder salir a la calle para abrazar y besar a los humanos. Y ahora todo mundo lanza la amenaza programática de evitar besarnos. Yo no lo haré, después de esta cuarentena lo primero que quiero hacer es abrazar y besar a mi familia y amigos».

El hecho de pensar que nuestro tiempo se acaba no es una obsesión exclusiva de la cantautora, pues como recuerda, hay músicos que han escrito odas al respecto, como Billy Joel con “We Didn’t Start the Fire”; Yosun Dur en “7 Seconds”; Tears for Fears con “Mad World”; David Bowie en su “Ashes to Ashes» y «Space Odity”; Boney M en “We Kill The World”, Peter Gabriel con“Don’t Give up”, entre muchos otros artistas que la han inspiraron desde que era una niña y como artista, pues su obra en general está enfocada en comprender al ser humano y la condición humana.

“El mundo cambió y en nuestras manos está que no vuelva a ser el mismo, es el llamado de la última oportunidad”, finaliza Iris Bringas. El video, dirigido y editado por ella misma, que fue grabado durante el confinamiento voluntario por la covid-19, está disponible en YouTube y en las redes sociales de la artista.

