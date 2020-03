Érika Buenfil atiende las medidas por Covid-19 y sigue trabajando

“Con las precauciones necesarias”, Érika Buenfil, como todos los actores (entre ellos Jorge Salinas, José Ron y Eva Cedeño) de la telenovela Te doy la vida sigue las grabaciones del melodrama de Lucero Suárez que inició esta semana por Las Estrellas.

“Me llamo Andrea, soy la mamá de la protagonista, estoy casada con el personaje de Omar Fierro, y soy una mujer frívola, muy cambiante, egoísta, pero ni siquiera por hacerle mal a alguien, sino por hacerse daño ella sola”, describe a su personaje en entrevista con M2.

Y aunque la regiomontana celebra que el melodrama “ha iniciado muy bien”, lo cierto es que por ahora su popularidad se ha incrementado en las redes sociales con los tik tok que realiza.

En un principio se negaba a subir los videos, “pues pensaba que las redes eran más para chavos”.

Sin embargo, “estar en las redes sociales me gusta mucho, me divierto de lo lindo y ahora que estamos encerrados me resulta la manera más fácil de comunicamos, es como una ventana para estar en contacto con el público de manera directa. En vivo y al momento”, dijo la actriz, quien con su aparición en dicha aplicación ha hecho reír a miles, quienes ya la llaman La reina del TikTok.

Además, Érika también comparte su tiempo grabando algunas recetas para su canal de YouTube, el cual “me hizo Nicolás (su hijo)”, dice al referirse a la plataforma que tiene, donde comparte la pasión que le heredó su abuela:

“Ella fue quien me enseñó a cocinar y siempre me decían que compartiera ese gusto, pero no me animaba”, dice la actriz, quien asegura que solo sale de casa a Televisa San Ángel para continuar con las grabaciones del melodrama.

GRABAN EN SAN ÁNGEL

El equipo de Giselle González también está laborando en San Ángel en la nueva telenovela que protagonizarán Angelique Boyer y Andrés Palacios, donde trascendió que los productores se mantienen trabajando, pero solo con las personas necesarias y bajo condiciones de extremo cuidado para evitar cualquier complicación con el Covid-19.