Equidad de género: qué son las nuevas masculinidades

La figura del hombre blanco, heterosexual, fuerte y que no llora es cuestionada porque, a consideración de muchos especialistas, ha ocasionado represión en el ser humano masculino, fortalece el machismo y prevalece la violencia.

Seguramente has escuchado el término “nuevas masculinidades”, una propuesta para eliminar roles de género en el quehacer cotidiano aunque entre especialistas hay críticas en el término y su eficacia para erradicar prácticas machistas y privilegios de los hombres.

​Ignacio Lozano Verduzco, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, las define, en entrevista para MILENIO, como presentar “algunos modelos o propuestas discursivas de que hay algo más allá de lo que siempre ‘se nos ha dicho que es un hombre’”.

“Lo que proponen es ‘tú sigue siendo hombre pero puedes encargarte del cuidado de tus hijos, enamorarte de otro hombre o participar en actividades domésticas’. Yo creo que eso es importante pero no están cuestionando esa sedimentación de poder que da lugar a la masculinidad hegemónica”.

En otras palabras, dice el investigador, que los varones participen en actividades del hogar o sean homosexuales de manera abierta, son cambios necesarios pero insuficientes porque esto “no ponen en tela de juicio los privilegios patriarcales” que los hombres han gozado históricamente.

“Tengo el privilegio de cuidar a mis hijos o de expresar mi orientación homoerótica de manera distinta, pero eso difícilmente posibilita otras formas de vida para las mujeres o para los cuerpos feminizados”, agregó el experto en sexualidad.

Sandra Escutia, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y experta en feminismo, piensa que el término es frágil teóricamente y muy popular. Ella considera que trabajar sobre nuevas masculinidades no es solo hacerlo desde la individualidad sino en lo político, que significa eliminar las barreras de clase y raza.

“Es sumamente complicado porque la sociedad está hecha para que hombres y mujeres sean lo más tradicionales posible y hablar de nuevas masculinidades supondría una intervención emocional de los hombres muy profunda que difícilmente van a cambiar porque para querer hacerlo hay que suponer que hay algo mejor en el quehacer como hombre que te haga desear salir de la masculinidad tradicional”.

Melissa Fernández Chagoya, investigadora del Claustro de Sor Juana, sospecha que el término de nuevas masculinidades es más vendible, llama más la atención o invita a hombres a reflexionar pero no cree que sea el más indicado.

“Prefiero llamarle, a los intentos de prácticas contrahegemónicas creadas por los varones, como intentos de prácticas alternativas a vivir el modelo hegemónico de la masculinidad, aunque da más flojera decirlo así me parece más pertinente que asumir estas prácticas son nuevas”.

¿Lo hombres tienen privilegios?

Según Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, citando a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2014) del INEGI, hay más del doble de mujeres desempleadas y una mujer tendría que trabajar 5 días más al mes para tener el mismo ingreso que un hombre.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, citando el estudio Discriminación Estructural y Desigualdad Social, publicado por Conapred en 2017, revela que, en México, los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34.2% mayor al de las mujeres.

Ignacio López Verduzco comparte otros:

• Las mujeres salen a la calle con miedo a ser acosadas, abusadas, violadas o asesinadas; los hombres quizá a un asalto • Los hombres tienen más horas de recreación que las mujeres • En una conversación informal donde participan hombres y mujeres: ¿cuánto tiempo ocupan la palabra ellos y ellas? Ellas aprenden a no decir muchas cosas en ciertos contextos y nosotros a decirlas.

¿Ser hombre es un riesgo de salud pública?

Los hombres, expone Fernández Chagoya, no solo ejercen violencia física como en borracheras sino en términos más íntimos: no ser francos consigo mismo, creer todos los mandatos de la masculinidad y llevarlos a cabo aunque les cueste la vida.

La académica cita a Benno de Keijzer, investigador de la Universidad Veracruzana, quien afirma que la masculinidad es un riesgo de salud pública “pero tiene que ver con los riesgos que la hombría obliga a ciertas personas: tomar mucho, no ir al médico, no llorar, no expresar sentimientos, no establecer límites”, agrega la investigadora del Claustro.

“Me eduqué en la escuela del porno”

Edmundo Castelán es un sociólogo quien hace unos meses fundó “Hombres Necios”, un espacio para que hombres reconozcan los errores que han cometido en la convivencia con otras personas, en particular mujeres, además de hablar de necesidades y enojos.

“A muchos les cuesta hablar de lo que sienten. Los hombres, por la educación, nos basamos en lo que pensamos pero cuando dejamos eso aún lado y decimos lo que sentimos llegamos a momentos de respuestas”

Edmundo confiesa a MILENIO que se educó junto a sus amigos bajo la escuela del ‘porno’ en el que la mujer es un objeto sexual y hay relaciones de poder y eso afectó sus relaciones con otras mujeres.

“Me hizo mucho daño e hice mucho daño a mujeres con quienes me relacioné así”, admite Edmundo.

Otras actitudes machistas, explica, fue librarse de actividades del hogar por el hecho de ser hombre. Edmundo reconoce que en la enseñanza de su hijo a veces le sale su lado autoritario pero dice que sigue trabajando para cambiarlo.

Este círculo se reúne todos los lunes por la noche. Puedes consultar su página de Facebook para conocer el lugar de reunión

¡Amigo, date cuenta!

Pensarás que los hombres están condenados a seguir generando violencia y desigualdad entre la sociedad y afectar a las mujeres, pero la realidad ‘tiene otros datos’:

Melissa Fernández explica que los hombres deben practicar un ejercicio empático genuino en el sentido de asumir:

“Un hombre no va a poder conocer la situación y la condición de las mujeres en cuerpo propio: colocarse en el escucha y acompañarnos desde el respeto. El movimiento feminista no necesita a los hombres sino que ellos no obstruyan el combate, la lucha y el ejercicio de derechos”.

Jacqueline L’Hoist, ex presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) dice que la violencia es una opción y no natural.

“La violencia es una opción. Tú optas si quieres ser agresivo, no es como se nos quiere hacer creer, que está en la naturaleza de uno. Me parece que los hombres deben repensarse en este ejercicio de nuevas masculinidades y descubrir que la violencia no va acompañada de su virilidad; pueden ser muy hombres sin necesidad de ser agresivos, explicó en entrevista para el Lado B de MILENIO.

​Sandra Escutia invita a la reflexión:

“Qué tipo de hombres quieren ser, qué tipo de sociedad quieren. Hay que educarse para respetar todos los cuerpos, incluso la de los hombres”

Además de “Hombres Necios”, el Instituto #demachosaHombres publicó la Guía Básica del Buen Aliado.

“Ser aliados de la igualdad significa replantearnos cada día cómo estamos usando nuestros privilegios, a favor de qué, y darnos cuenta de si con eso seguimos perpetuando estereotipos y comportamientos tóxicos o por el contrario, estamos ayudando a construir una sociedad sustantivamente más justa, digna e igualitaria para tod@s”, explican en su página web.

Aquí puedes conocer la guía completa y entre los puntos que abordan son: ¿por qué los hombres deben entender que el 9 de marzo las mujeres quieren parar?, ¿Por qué hay que entender que el 8 de Marzo NO es un día para felicitar a las mujeres?, ¿Por qué los varones deben entender que las labores del hogar son también de ellos?

