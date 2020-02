Epidemia, Trump y Banxico

Seguimos sin saber si lo peor del coronavirus ya pasó, lo que sí sabemos es que el número de muertes supera las mil; ya son más que las que provocó el SARS en 1998, y los infectados superan los 44 mil. En la provincia de Hubei ya fueron cesadas autoridades sanitarias por supuestos malos manejos. Además, muchos países desconfían del manejo que se le ha dado, así como de la veracidad de la información. La parte más importante y sensible es la humana, la verdadera prioridad.

En cuanto a la parte económica, hasta ahora ya se habla de que el brote le puede impactar a China hasta en 1% de su PIB, es decir, si China iba a crecer 6% en 2020, puede bajar a 5%, esto si la crisis no empeora. El impacto es enorme en billones de dólares y no solo a China, al mundo entero le puede afectar.

Hoy China significa cerca de un tercio del crecimiento global. Vamos a suponer que es cierto el 1% de baja en China, ¿cómo impactará en el PIB de algunos países? Los más afectados serán Corea del Sur, con un impacto de 0.35% de su PIB, le siguen con un 0.30% Hong Kong, Tailandia y Malasia y con un 0.20% Japón, Vietnam, Singapur, Filipinas, Australia y Sudáfrica. En Europa los más perjudicados serán Alemania y la parte que corresponde a Rusia; en América le pega un poco más a Canadá (0.11%) que a México (0.10%) y en tercer lugar a EU (0.06%). A todo esto, el mercado se ha comportado muy raro. Han sido pocos los días en los que se preocupa demasiado y han sido más en los que las economías de EU y el mundo, que marchan bien, se han sobrepuesto a la incertidumbre del virus.

Los reportes de las empresas públicas continúan y la tendencia a reportar mejor a lo esperado también en su mayoría han sido mejores. Recientemente volvimos a ver máximos históricos. El ciclo económico de crecimiento y expansión continúa. Como es lógico, las utilidades han bajado, pero la parte dura y fundamental sigue siendo el principal sustento y motor del alza.

La semana pasada ha sido la mejor para Donald Trump desde que es presidente. No lo cesaron del cargo, el ridículo lo hizo Nancy Pelosi al romper su discurso y los demócratas en su proceso interno tuvieron caída de sistema y sorpresas en los resultados de sus elecciones en los que Buttigieg se pone a la cabeza. Eso no es bueno porque los divide más y aún no se sabe quién será el “gallo o gallina” que pueda vencer a un hombre que salió fortalecido del impeachment y que culminó la semana con un dato espectacular en la creación de nuevos empleos.

Mañana toma Banxico su decisión de política monetaria. Al parecer, todos los elementos están puestos para ver una nueva baja en la tasa de referencia y lo más probable es que se baje de 7.25% a 7%. Todos los elementos son inflación en una zona cómoda, tipo de cambio estable y que la disminución apoye a la economía local. Además, un cuarto de punto menos que pagamos al servicio de la deuda. Creo que eso es lo prudente y que, de darse así, veremos una muy ligera depreciación de entre 10 y 15 centavos en el tipo de cambio. Será interesante ver qué tan dividida está la opinión y el comunicado de Banxico acerca de su perspectiva y opinión de la economía y riesgos del país.

