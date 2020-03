Entrevista con Luke Lorentzen, director de Familia de medianoche

La brújula semanal

El documental Familia de medianoche, del director estadunidense Luke Lorentzen, sigue los avatares de la familia Ochoa, que tiene como negocio una ambulancia. Esto se convierte en una especie de microcosmos del México de hoy.

Familia de medianoche ha obtenido diversos premios nacionales y extranjeros y llega esta semana a las salas de cine de la Ciudad de México. Luke Lorentzen nos habla del filme.

—¿Cómo llegaste a tu tema?

La verdad es que estuve viviendo a un lado del Hospital General a finales de 2015 y una mañana me desperté y justo enfrente de mi casa la familia Ochoa estaba estacionada con su ambulancia. Vi a toda la familia adentro y me paré a hablar con ellos; me invitaron a subir y ver una noche de trabajo. Esa primera noche vi un mundo increíble, trágico, surreal…

—El ciudadano común pensaría que los Ochoa se dejarían llevar en principio por el negocio y no por el acto humanitario.

Exactamente. Los pacientes no siempre reciben la atención que deben, pero la familia no está recibiendo un salario. 65 por ciento de la gente que llevan al hospital, no paga. Cada día la lucha es ganar dinero o salvar vidas. A eso hay que añadirle la corrupción de los policías.

—Sí, está el gobierno, está la familia, pero también el ciudadano que cree que todo es gratis. Él tiene la obligación de estar informado.

Exactamente, todos trabajamos por algo. El problema es que el público no sabe que existe este sistema de ambulancias privadas, hay mucha confusión. En muchas partes, hay mas ambulancias privadas que de gobierno.

