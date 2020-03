“La carrera de larga distancia es 90 por ciento mental y la otra mitad es física”

Rich Davis

Hace no muchos años, cuando emprendí la decisión de participar en mi primer Ironman, me topé con la necesidad de incrementar sustancialmente, por obvias razones, mi entrenamiento. Esta prueba es un triatlón de larga distancia compuesto por: 3.9 kilómetros nadando, 180 en bicicleta y 42.195 corriendo.

Los entrenamientos eran cada vez más intensos. En ellos, mi rendimiento se conservaba dentro del promedio. Solíamos entrenar en grupo. Nunca fui de los punteros, pero tampoco me quedaba atrás. Lo que sí reconocía era una gran superioridad física en varios, que prácticamente me hacía asegurar que concluirían la prueba con mucha mayor facilidad y holgura que yo.

Llegó una lesión y con ella la tremenda ansiedad no solamente de no poder entrenar, sino sumada al miedo y la desesperación de perder la fuerza y capacidad acumulada a lo largo de los meses. En una de esas charlas con amigos, un atleta que yo no conocía, dijo que si bien mi entrenamiento físico se encontraba detenido, estaba frente a la gran oportunidad (y única, porque no tenía otra opción) de concentrarme durante semanas en el entrenamiento mental.

Qué razón tenía. A partir de esa charla me dediqué a reunir toda aquella información posible para iniciar el proceso para ejercitar mi mente frente al reto que estaba por enfrentar, tratando de manejar de mejor manera mis sentimientos y emociones ante el encierro.

Estos días de no salir de casa por el riesgo que representa el covid-19, nos obligan a explorar otras formas de entrenamiento y una de ellas es la mental. El entrenamiento mental te permitirá incrementar tu rendimiento a través de la concentración, confianza y el manejo de tus sentimientos, emociones y agentes distractores.

La historia de mi Ironman fue inolvidable. Salí de la lesión y competí con entusiasmo. La competencia representó una batalla de principio a fin. En el camino, atletas mucho más fuertes físicamente por diferentes circunstancias, abandonaron la competencia. El entrenamiento físico, el entrenamiento mental y la buena fortuna me permitieron cruzar la meta.

Abastecimiento. Aprovecha estos días para leer algunos textos acerca de este y otros temas relacionados con nuestro deporte. Las opciones abundan. Te recomiendo, Entrenamiento mental: Cómo vencer en el deporte y en la vida, de Terry Orlick.