En sus marcas

Durante 2019 se realizaron en nuestro país 2 mil 71 carreras. Un promedio de seis por día. Y en todas ellas participaron aproximadamente un millón de personas.

Las carreras deportivas hoy en día son de distintos tipos y para toda clase de gustos. Tenemos algunas muy tradicionales: el maratón de la Ciudad de México, el maratón Pacífico y la carrera del Día del Padre. Tenemos otras tantas de montaña, como el extraordinario circuito Solo para Salvajes. Las temáticas y de obstáculos en distintos puntos de nuestro país. Además, gran cantidad de carreras de superhéroes y un sin fin de eventos que llevan el nombre de marcas de distintos productos.

Las carreras para los deportistas representan un extraordinario espacio de convivencia, un gran pretexto para hacer deporte. Resulta emocionante la concentración de corredores en un sitio inusual, como lo son las calles de una ciudad reservadas para los vehículos o las veredas de una montaña que pocas veces se transitan. Las carreras nos unen.

Inscribirte, entrenar, recoger tu paquete, dejar listas tus cosas un día antes, preparar la música que escucharás, tener problemas para conciliar el sueño la noche previa, angustiarte por llegar a la línea de meta a tiempo y entonar el Himno Nacional previo al arranque son momentos fascinantes.

Para las distintas marcas que patrocinan este tipo de eventos, ha resultado atractivo y rentable participar de ellos. Los deportistas y corredores somos clientes y consumidores fieles y cautivos de los productos y servicios que nos convencen.

Uno de los momentos más emotivos y significativos como corredor, fue cruzar la meta de mi primera carrera de 10 kilómetros. Recuerdo todavía como si fuera ayer los nervios que sentí en el arranque, cómo fui atravesando cada kilómetro y cómo, con lágrimas en los ojos, terminé la carrera. Fue en 2005 y me inscribí en ella como una justificación para continuar con el esfuerzo que había emprendido para dejar de fumar y de tomar. La carrera dio resultado. Desde ese día no he dejado de correr, no fumo y he aprendido a disfrutar de una copa de vino o una cerveza de vez en cuando.

En aquellos años participaba con frecuencia en carreras casi cada fin de semana. Con el paso del tiempo he dejado de hacerlo. Ahora participo solo en aquellas que más me gustan: el medio maratón y maratón de la Ciudad de México y la carrera del Día del Padre.

Estos eventos son parte importante de este gran deporte, sin embargo, correr es mucho más que las carreras en que se organizan y en las que participamos. Correr es un estilo de vida. Un hábito que nos permite construir salud física y mental, que nos invita a la competitividad, al crecimiento y a la mejora continua.

