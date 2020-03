En Senado, se enfrentan Morena y PAN tras asistencia por coronavirus

Senadores de Morena y del PAN se enfrentaron en Pleno y se calificaron de hipócritas, flojos e irresponsables, luego de que los albiazules decidieron no asistir a la sesión del miércoles pasado para evitar contagios por coronavirus Covid-19 y, a cambio, propusieron realizar sesiones virtuales.

A pesar de que los panistas y priista anunciaron que no asistirán a sesionar, porque no se mantiene una sana distancia entre los escaños y la mayoría de legisladores viajan a sus estados y egresan en avión, sin ninguna medida de sanidad. Además de que en la Cámara Alta existen, por lo menos, tres casos de personas que convivieron con posibles portadores de coronavirus, este jueves, sí llegaron a la reunión.

Damián Zepeda, del PAN, propuso realizar sesiones de manera virtual para que continúen los trabajos legislativos y se concluya con el periodo ordinario, «pero con un proceso que nos permita trabajar con seguridad».

De inmediato, el morenista Félix Salgado Macedonio afirmó que la ley es clara y deben estar presentes para sesionar, «nada que a control remoto, esa jalada de dónde la sacaron; andan con sus máscaras, con su tapabocas, hipócritas, no sean cobardes, vengan no sean flojos, y si nos vamos a morir, pues aquí nos vamos a morir en la raya, nada de que ya me voy. La única pandemia que existe son ustedes, pan-demia».

El panista Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía, pidió sensatez, ya que existe miedo y nerviosismo de los colaboradores, por lo que consideró que la propuesta de la sesión virtual los liberaría para poder cumplir con su labor.

Claudia Anaya, senadora del PRI, exigió respeto a los morenistas, «no somos flojos, estamos intentando no exponer a las personas, hoy estoy aquí y me siento muy mal, pero lo importante no soy yo, yo me puedo morir hoy y mañana viene mi suplente, el tema es la cantidad de personas que están alrededor de nosotros, no sólo aquí, sino en el trayecto a nuestros estados, tenemos que buscar una manera responsable de trabajar; si se determina que sea presencial, que sea respetuosa y no hostil”.

Los morenistas Martí Batres y Citlalli Hernández consideraron que sería viable la propuesta de las sesiones virtuales, pero criticaron que los priistas y panistas hayan asistido al Senado el miércoles y no participaran en la sesión.

«De verdad, compañeros, dejen de ser tan mezquinos; están jugando con el tema de la salud y están haciendo el ridículo», expresó la senadora Hernández.

Margarita Valdés, de Morena, pidió a la oposición que «no sean terroristas» y dijo que la pandemia seguirá su curso natural con o sin ellos en el Senado.

Mientras que su compañera de escaño, Antares Vázquez afirmó que los panistas sólo entorpecen el trabajo legislativo, «ayer se respiró un ambiente de gran paz en este Senado, pudimos trabajar muy bien. Pero no hay que ser hipócritas, sólo les interesa su salud, las alaracas que todo el día piden respeto con su guerra mediática de desinformación».

