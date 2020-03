En riesgo por Covid-19, más de 100 mil mipymes

La pandemia de Covid-19 que ha llevado al cierre de algunas empresas de manera temporal, pone en riesgo el futuro de cerca de 100 mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país, señaló en entrevista con MILENIO Alejandro Salcedo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme).

“Ya hay una afectación, una caída de ventas en servicios y algunos comercios hasta de 25 por ciento. Sector restaurantero, centros de espectáculos, algunos establecimientos como estéticas, peluquerías, y otros que tienen contacto con la gente”, expuso Salcedo.

Agregó que de cerrarse estas 100 mil fuentes de trabajo perderán su empleo más de medio millón de personas y las afectaciones económicas se calculan entre 100 y 150 mil millones de pesos.

En los últimos días el tema generó el cierre de al menos 24 negocios; el especialista señaló que esta ola no la podrá soportar la industria por la baja en el consumo y actividad económica.

“Hace 10 años hubo un programa de apoyo económico que, dependiendo de la cantidad de trabajadores, apoyaban con uno o dos salarios mínimos para que se pudiera soportar el pago durante casi un mes. No vemos reacción ahora, no sabemos cuál va a ser la estrategia del gobierno para mantener la actividad económica de cada entidad, estamos en incertidumbre y no sabemos para donde vamos a mover el barco y nos pueden llevar a un caos económico severo”, afirmó.

Explicó que la industria ha buscado desde el año pasado acercamientos en la Secretaría de Economía (SE) y al momento no han tenido respuesta alguna sobre sus preocupaciones.

El presidente de la Alampyme afirmó que no existen programas de reactivación económica para los pequeños empresarios y no hay intención por parte del Ejecutivo para conversar con los representantes. Si en esta crisis no voltea a vernos, se le va a generar un caos que va a propiciar un estancamiento mayor”, aseveró.

Las mayores afectaciones dijo, se verán principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Monterrey y Jalisco.

“De manera directa, si realmente entramos a un paro económico, necesitamos recursos para apoyo de nómina, eso va a ser indispensable porque no vamos a poder soportar esa carga. No es lo mismo ser burócrata que un simple trabajador o empleado de una pequeña empresa, donde se vive al día”, sostuvo.

Además, dijo que es necesario que se genere un fondo de emergencia para reactivar la economía en casos de contingencia con miras a reactivar la economía interna, un plan que, sostuvo, no existe al momento.

Las más afectadas: BID

Los efectos del coronavirus tendrán un impacto mayor en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los resultados de las estrategias que se implementen para proteger a los más vulnerables y mitigar los efectos en la economía se verán en las próximas semanas e incluso meses, alertó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En un documento, explicó que sin duda, las pymes están entre los segmentos empresariales más afectados por la pandemia y tienen un papel clave en la provisión de productos y servicios esenciales para la población durante la crisis.

El BID detalló que los principales impactos sobre las pymes tienen que ver con una reducción de la demanda (nacional e internacional) y por ende de sus ingresos, dificultad para acceder a insumos importados, reducción o falta de mano de obra, difícil acceso a financiamiento y procesos productivos que no están ajustados para ser operados de manera remota o automatizada.

Dichos impactos difieren según el sector, abundó, por ejemplo, la disminución de la demanda es un problema central para el turismo y los restaurantes. Otros sectores, como el textil, metalmecánico y de la construcción pueden verse más afectados por el menor acceso a insumos importados o la falta de mano de obra. La posibilidad de operar a través de teletrabajo es más accesible para algunas empresas de servicios (por ejemplo las de tecnología), mientras que para los sectores más tradicionales esto puede resultar sumamente difícil o imposible.

En este contexto, el BID destacó lo que están haciendo algunos países para contrarrestar el impacto en las pymes, ya que en las regiones más afectadas, la respuesta de los gobiernos para apoyarlas en esta emergencia no se hizo esperar.

En Europa y Asia, varios países adoptaron una serie de disposiciones económicas que tienen que ver principalmente con el aplazamiento del pago de impuestos y créditos, el aumento de garantías para préstamos y el otorgamiento de créditos blandos y subvenciones.

Japón habilitó fondos por 15 mil millones de dólares y Francia destinará 2 mil millones de euros a un fondo de solidaridad para pymes afectadas en el marco de un plan más amplio, mientras que Estados Unidos anunció fondos de al menos 250 mil millones de dólares para pymes, como parte de un paquete de estímulos económicos.

En América Latina, varios países anunciaron medidas que se enfocan a establecer moratorias tributarias, reducciones temporales en contribuciones a los sistemas de pensiones, líneas de crédito blando para dichas empresas, así como renegociaciones o aplazamientos de términos de deudas.

El banco de desarrollo puntualizó que además de esto, el fomento y la regulación del teletrabajo, la flexibilización laboral, las licencias y los seguros de desempleo, son otras políticas que se empezaron a implementar y serán cada vez más frecuentes.

CAF pacta apoyo con BBVA México

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) firmó con BBVA México un contrato de línea de crédito por el equivalente de 50 millones de dólares, que constituye una fuente de financiamiento en moneda local que permite al CAF facilitar iniciativas enfocadas a promover la mejora de la productividad de pequeñas y medianas empresas (pymes), así como apoyar al sector microfinanciero en el país. Este acuerdo responde a la estrategia del banco de diversificar sus fuentes de financiamiento y ofrecer a los países un portafolio de instrumentos que permita reducir su exposición al riesgo por tipo de cambio, entre otros.

Con información de: Cristina Ochoa, Silvia Rodríguez y Karen Guzmán