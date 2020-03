En Oaxaca, Alejandro Murat llama a la unidad ante coronavirus

Desde Oaxaca, el gobernador de la entidad, Alejandro Murat Hinojosa exhortó a cerrar filas con el gobierno federal para enfrentar la contingencia que se vive por el Covid-19.

En el marco del 214 aniversario del Natalicio de Benito Juárez, se llevó a cabo un evento en el municipio de Guelatao de Juárez que contó con la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí, el gobernador oaxaqueño hizo un llamado a la unidad nacional y a cerrar filas con el gobierno federal, resaltando la importancia de no lucrar con la crisis de salud.

«Hoy aquí, señor Presidente, le decimos que cerramos filas, que aquí no le apostamos a la división, que aquí no sacamos raja política de la contingencia, que aquí no lucramos con lo más sagrado que tienen los mexicanos que es la salud», refirió Murat Hinojosa.