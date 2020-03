En México, 7 de cada 10 policías sufre violencia de género

Siete de cada 10 mujeres policías en México sufren violencia de género al interior de sus corporaciones, pero ante el miedo de represalias sólo el 17 por ciento denuncia a sus compañeros o superiores que las agrede y un 30 por ciento de los casos son sancionados.

La organización Causa Común presentó los resultados del estudio “Ser mujer policía en México” realizado a la policía del Estado de México y a la del municipio mexiquense Nezahualcóyotl cuestionarios de perspectiva y violencia de género, así como en todas las corporaciones estatales del país con excepción de Michoacán, Nayarit, Puebla y Tabasco que no permitieron las evaluaciones.

Pilar Déziga, investigadora de Causa Común, detalló que actualmente el 20 por ciento del estado de fuerza en las áreas de seguridad a nivel nacional es ocupado por mujeres, quienes dijeron que han padecido discriminación desde que cursan la academia.

Asimismo les cuesta buscar un ascenso y restan tiempo a su vida familiar o permanecen estancadas además ser víctimas de acoso, hostigamiento, y revictimización al momento de denunciar.

En las corporaciones de Nezahualcóyotl y el Estado de México, el 68 por ciento dijo que ha soportado al menos piropos ofensivos pero otras que han sido incluso víctimas de violación no denunciaron.

Algunas de ellas comentaron que no denunciaron porque consideran que se no se sancionará al agresor, mientras que otras no lo hicieron por miedo a represalias, o bien, porque no sabían cómo y dónde denunciar, en tanto unas más consideran normal que sean tratadas así en un ambiente predominado por hombres.

En la aplicación de encuestas en 28 entidades federativas se demostró que las conductas agresivas contra las policías son generalizadas y normalizadas, y van desde insultos, amenazas, mensajes o fotografías con insinuaciones sexuales, tocamientos, violencia física y violación.

Cinco de cada 10 mujeres no participan en concursos de asensos; tres de cada 10 porque los consideran inequitativos y dos de cada 10 nunca han tenido un ascenso.

María Elena Pizaña Ibarra, comandante en Nezahualcóyotl, dijo que urge que los hombres se sensibilicen en temas de género pero también las mujeres a quienes les hicieron creer que no lo merecen o no deben ni pueden aspirar a ascender.

“En el mundo en el que no es fácil ser mujer, menos lo es ser policía. Es un mundo de fuerza y destrezas consideradas solo para los hombres. Todas las que llegamos sabemos lo que implica. Muchos hombres tuvieron que aceptar que una mujer los iba a conducir y aún hay hoy quienes no lo aceptan. Con disciplina, determinación y sacrificios se llega a ganar el respeto, pero a veces no”, expresó.

La ministra consejera de la Embajada de Canadá en México, Chantal Chastenay, quien apoyó con fondos para este estudio, dijo que las mujeres policías son clave para lograr acabar con la violencia de género pero también requieren ellas mismas vivir en un ambiente más seguro.

