En medio de coronavirus, negocios de CdMx luchan por sobrevivir

Han pasado 50 días desde que Xóchitl bajó las cortinas de su fonda. Aunque podía repartir a domicilio o vender para llevar, decidió sacrificar sus ingresos para garantizar su salud y la de sus clientes, la mayoría jubilados.

El dueño del local le ayudó con la mitad de la renta de abril y mayo, pero los recibos de luz, agua, teléfono y la declaración de impuestos no perdonan, lo mismo que el sueldo semanal de Rosita, la joven que le ayuda a cocinar en la Fonda Siete.

La situación económica es igual de compleja para Miguel y sus socios, quienes tienen un negocio de venta de bicicletas y clases presenciales. Desde que MILENIO acudió a finales de marzo, en Emotion Bikes estaban a punto de cerrar por ser un negocio no esencial, aunque en aquel entonces podían vender en línea. Hoy ni esos pueden hacer porque el equipo que vendían es de exportación y por ahora el comercio internacional está detenido.

Miguel asegura que tendrán que esperar hasta agosto o septiembre para volver a abrir las puertas de Emotion Bikes, por lo que exploran la posibilidad de un crédito bancario, porque los que ofrece el gobierno de la ciudad no alcanzan para capitalizarse y cubrir los gastos y salarios que no se han dejado de pagar.

Ambos negocios han mantenido los sueldos para sus trabajadores, y no han dejado de pagar los servicios de sus locales, pero la emergencia sanitaria hace cada día sea más difícil mantenerse a flote.

Xóchitl Ramírez ha ido una vez por semana a limpiar su local. Abre no más de dos horas y durante ese tiempo, no faltan los clientes que se acercan a preguntar si ya abriría nuevamente, a lo que ella les dice que después de hacer algunas valoraciones, regresará el 25 de mayo con servicio para llevar y entregas a domicilio mediante aplicaciones.

“Solo estábamos atendiendo con servicio a domicilio y comida para llevar pero en ese inter nosotros sin querer al entregar comida o al recibir personas aquí que fueran de uno en uno, podríamos llegar a ser portadores sin querer del covid, o con el mismo dinero, o no sé, podemos ser esa parte que decidimos evitar, por eso es que cerramos, para no ser un riesgo ni para nosotros, ni para nuestras familias ni para la gente que nos hace favor de venir de a consumir”, cuenta mientras termina de dar una limpiada a mesas y sillas.

El caso de Miguel Alarcón y sus socios es más complejo pues la plaza comercial donde está su negocio lleva desde enero en remodelación, lo que provocó la baja de clientes. En marzo llegó la emergencia y con ello el decreto de cierre de su negocio. La venta en línea de equipo para montar bicicletas fijas en casa, ayudó a paliar el inicio de la crisis, pero Emotion Bikes no podrá abrir en las próximas semanas

“Sacamos los ahorros que teníamos, tomamos el dinero que pudimos conseguir de las ventas que pudimos hacer y con eso afrontamos el día a día porque seguimos pagando los servicios, los empleados y lo único que no hemos pagado es la renta, confiamos en que nos apoye pero es un tema preocupante y si no nos apoyan, se pone en riesgo el negocio, todo el capital invertido para vender se iría en eso y no tendríamos capital para reinvertir”.