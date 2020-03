En los tiempos del Covid-19

“Después de todo, si corres lo suficientemente lejos, nadie puede atraparte”

V.E. Schwab

Para miles de corredores, la cancelación de eventos ha sido costosa y dolorosa. Prepararse para un medio maratón o para un maratón, además de requerir dinero, esfuerzo, disciplina y sacrificio, significa la construcción de ilusiones y un sueño que se ven clausurados por la aparición de un riesgo.

Se han cancelado y/o pospuesto cientos de eventos: los maratones de Hong Kong, Tokio, Londres, Taiwán, Barcelona, Seúl, Roma, París, Viena, Hamburgo, Boston, Madrid y Nueva York, entre otros. Cabe mencionar que son miles los corredores mexicanos que se han visto afectados por estas medidas.

Debo decir que la modificación de las fechas de estos eventos en tiempos de Covid-19 es una medida adecuada. Es momento de cuidarnos unos a otros y una forma correcta de hacerlo es guardar cierta distancia entre nosotros.

Si eres uno de los afectados por estas medidas, te sugiero que el día en que tu maratón se iba a realizar, corras la distancia completa en algún circuito en tu ciudad, garantizando tu seguridad y los abastecimientos suficientes; obviamente, la experiencia nunca será igual, pero al menos te sentirás satisfecho de haber conseguido la meta. Si te es posible, utiliza alguna aplicación que te permita registrar tu recorrido y no olvides festejar y premiarte al concluir.

A los corredores nos es difícil dejar de correr y dejar de asistir a esos sitios donde solemos ejercitarnos, que, en la mayoría de los casos, son lugares concurridos. En este caso, la recomendación es la misma que para los individuos no deportistas, evita las grandes concentraciones y guarda sana distancia con otros atletas. Protege a los demás no escupiendo, no sonándote, no estornudando y no tosiendo cerca de otros. Por supuesto, si tienes algún síntoma, no hagas deporte y acude con un especialista. No compartas tus ánforas de agua, si estornudas, toses o te suenas, hazlo cubriéndote con un pañuelo o una toalla y utiliza lentes para proteger tus ojos.

Los especialistas manifiestan que, si tú eres un corredor habitual y no te estás sobrecargando, no estás incrementando tu riesgo, incluso tu sistema inmune mejora y puede lidiar mejor con agentes patógenos; sin embargo, aquellos que están sobreentrenados o acaban de correr un maratón, sí se vuelven más vulnerables.

Arriba el ánimo si aquel evento para el que te habías preparado intensamente y al que habías destinado muchos recursos se ha pospuesto o cancelado. Sigue corriendo con moderación y cuídate. Maratones habrá muchos. Es momento de unirnos en torno a la calma y en torno a las medidas de prevención y mitigación del riesgo que este virus significa.

Abastecimiento. Haz deporte y cuida tu salud. Una persona que procura hábitos saludables puede hacer frente a la enfermedad con mayores probabilidades de éxito.

dleonromero@gmail.com

@DavidLeonRomero