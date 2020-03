En la NFL, molestos con Roger Goodell por draft 2020

La Afición

No todos vieron bien la decisión de Roger Goodell de mantener el draft de la NFL del 23 al 25 de abril. Y algunos altos ejecutivos no se quedaron callados.

«Es ridículo y vergonzoso», dijo el gerente de un equipo de la Conferencia Americana al periodista Albert Breer, sin embargo, éste le pidió también que no difundiera su nombre.

Los equipos más molestos porque el draft se lleve a cabo como está planeado son los que se encuentran en estados en cuarentena, pues no pueden hacer uso de sus instalaciones libremente como sí lo hacen aquellos que no lo están. «Esta es una desventaja deportiva que nos afecta, no es justo», han dicho.

Y algunos de ellos, como Mickey Loomis, de los Santos de Nuevo Orleans, no les ha importado dar la cara y expresar abiertamente su sentir.

«Yo estaría a favor de posponer el draft para que podamos hacer todo nuestro trabajo. No tener acceso a nuestras oficinas y nuestros espacios crea muchos problemas logísticos».

«Este no es un draft de una liga de fantasy, que puedes hacer con sólo una lista escrita en una hoja de papel. Se necesita mucho trabajo para prepararlo, y va a ser mucho muy difícil hacerlo de una manera justa para todos», dijo para el programa The Peter King Podcast.

