En juicio político contra Rosario Robles, citarán a 23 testigos

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados citará a comparecer en calidad de testigos a 23 ex funcionarios de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Bienestar; así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre ellos, al ex auditor Juan Manuel Portal; la ex titular de la Dirección General de Asuntos Forenses del órgano fiscalizador, Muna Dora Buchain y el ex Oficial Mayor de Robles, Manuel Zebadúa.

Durante de la reunión de este martes, los integrantes de la instancia jurisdiccional, resolvieron citar a comparecer el próximo viernes a dichos ex funcionarios de Sedatu y Bienestar, antes Sedesol, a fin de que testifiquen sobre las presuntas irregularidades que se le imputan a Rosario Robles durante su gestión en ambas dependencias por la que es acusada del desvío de 7 mil millones de pesos en la llamada “estafa maestra”.

Además de los ex auditores y del Oficial Mayor, en la lista se contempla, por parte de Sedatu y Bienestar, con José Antolino Orozco, ex titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de ambas dependencias; María del Carmen Gutiérrez, ex directora de Área de la Dirección General de Geoestadísticas y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol; y como titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu.

Así como Carlos Villegas, subdirector de Servicios de Cómputo, María Antonieta Villarreal Sánchez, ex directora General de Tecnologías de la Información, Simón Pedro de León, ex titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, todos de Sedesol.

También, Wendy Arrieta, ex directora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Javier Guerrero, subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social; Víctor Manuel Tapia Castañeda, director General de Desarrollo Comunitario; Claudia Gabriela Morones, directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales, entre otros; todos de la antigua Sedesol.

Por Sedatu, a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de ordenamiento territorial; Armando Saldaña Flores, entonces Director General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo; Humberto Islas, ex director general de Recursos Materiales y Servicios General; Luz María Orozco, ex directora General de Comunicación Social; y Gustavo Rodríguez, ex director General de Comunicación Social, por mencionar algunos.

Con información de Fernando Damián

