En Italia, Matteo Salvini enfrentará juicio por secuestro de migrantes

El Senado italiano autorizó este miércoles abrir un proceso judicial contra el ex ministro de Interior y líder de La Liga, Matteo Salvini, por haber bloqueado el acceso en el Mediterráneo a más de un centenar de migrantes.

La votación concluyó con 152 senadores a favor de retirarle el fuero y 76 en contra, estos últimos de Forza Italia y Hermanos de Italia, socios conservadores de La Liga, que no participó en la votación y abandonó el pleno en señal de protesta.

Salvini es acusado por la justicia de Catania, Sicilia, de «abuso de poder y secuestro forzado de personas», un delito que se castiga hasta con 15 años de cárcel y que le impediría ejercer cargos públicos.

El Tribunal de Ministros de Catania devolverá el caso a la Justicia ordinaria para que decida si Salvini debe ser procesado por los delitos

Antes del voto, el ex ministro defendió con «orgullo» su acción como ministro. «No voy a aparecer ante el tribunal para defenderme, sino a hablar con orgullo de lo que he hecho […] quiero ir ante los tribunales confiando en la independencia del poder judicial y después volver con mis votantes con la cabeza bien alta», apuntó Salvini. «Los adversarios deben ser atacados con las urnas, no en los tribunales», reclamó.