En CdMx, productores de plantas acusan caída en venta por construcción

Locatarios del mercado de plantas de Cuemanco denunciaron la caída en un 80 por ciento en la ventas de flores y plantas desde el arranque de las obras del puente vehicular en Periférico Sur y Canal Nacional, acusaron que este 14 de febrero los arreglos de florares que habían preparado tampoco se vendieron.

“Nos fue muy mal, nos ha afectado las obras y pues toda la planta se ha quedado, ya no queremos vender, ya no queremos sembrar, porque ya no nos alcanza la inversión, ya todo se va a la basura”, dijo Susana Sandoval, productora de plantas.