En caso Ayotzinapa yo no tuve participación: Carlos Gómez Arrieta

Carlos Gómez Arrieta, ex director operativo de la Policía Federal Ministerial, aseguró que no participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que no es ningún delincuente, luego de que este miércoles un juez girara una orden de aprehensión contra él por su presunta responsabilidad en desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Iguala.

​En entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, Gómez Arrieta aseguró que ni él ni sus abogados han sido notificados de la orden de aprehensión, pero dijo que en caso de ser requerido por las autoridades se presentará pero respetando sus garantías constitucionales.

“Si giraron la orden de aprehensión, estoy atento y me voy a defender con las garantías constitucionales que deben ser. Yo lo único que aclaro, es que yo no estuve en Iguala, yo no participé en la desaparición”, comentó.

Aseguró que se encuentra en la Ciudad de México y que incluso, luego de renunciar al cargo de subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, solicitó a la Fiscalía General de la República informarle si era investigado y señaló un domicilio en la capital para recibir cualquier notificación.

“Me contestan en tres ocasiones, el 19 de julio, que no estoy siendo ni indiciado, ni investigado, ni sentenciado, yo no me he estado escondiendo, yo no me escondo, yo no soy ningún delincuente.

“Si me requieren yo mismo lo haré, pero sí, por supuesto, con mis garantías constitucionales. Tuve nueve meses estando presentándome en la fiscalía para poderme defender de lo que se me acusa y no me dieron respuesta”, acusó.

Afirmó que ha sido un servidor público que ha trabajado en todas las instituciones con honestidad y responsabilidad, como se lo reconocen en Michoacán y otro países, por lo que reiteró que no es un delincuente que se ande escondiendo.

Cuestionado si participó en actos de tortura contra un detenido por la desaparición de los estudiantes, el ex funcionario dijo que no es él el que aparece en el video que circuló en redes sociales, además de que no coordinaba tareas de investigación.

“Las pocas tareas que se me daban eran simplemente enfocadas desesperadamente a encontrar a 40 niños para entregárselos a sus padres que hoy, todavía los siguen buscando y que me sumo a su dolor”, señaló.

Aseguró que confía en el fiscal Alejandro Gertz Manero y en el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El fiscal es un hombre justo y el presidente igual y yo confío en esa justicia”, indicó.

“Yo sí confío mucho en el presidente de la República, confío mucho en el fiscal, en el Poder Judicial, que me dejen defender, que me dejen dar la cara, yo lo he estado haciendo, no soy ningún delincuente”, dijo.

Gómez Arrieta adelantó que sus abogados están tramitando un amparo reiteró que se presentará ante las autoridades si es requerido, pero pidió ser tratado con justicia y no como un delincuente.

