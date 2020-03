En Atizapán de Zaragoza, hombre desaparece tras ir a la farmacia

El 20 de marzo, Juventino Castelán Vega, de 65 años, le dijo a su esposa María Julia que iría por sus medicinas para la presión; salió de su casa, ubicada en la colonia Lomas de la Hacienda, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y se dirigió a una sucursal de Farmacias Guadalajara; sin embargo, ya no regresó.

De acuerdo con videos de seguridad, entre las 12:00 y 13:00 horas, el hombre llegó al establecimiento, versión confirmada por personal de la farmacia, quien ubica a Juventino Castelán como cliente frecuente.

Tras comprar su medicamento, el hombre se retiró.

“Le dijo a mi mamá que iba a la farmacia, algo que él hacía y le dijo ‘sí, con cuidado’. Vecinos lo vieron y lo saludaron y se siguió a Farmacias Guadalajara, como a 10 minutos caminando. Después de eso dieron las tres, las seis de la tarde y las ocho de la noche y mi mamá dijo que mi papá no regresaba pues nada más iba por la medicina y se decidió levantar un reporte ante Locatel”, dijo a MILENIO Angélica, una de sus hijas.

Un día después de la desaparición, María Julia fue a buscar al mejor amigo de Juventino para preguntarle si lo había visto, mientras que su hija fue a la farmacia para confirmar que efectivamente llegó al local.

“Me dijeron que sí, que efectivamente es cliente y lo reconocieron y sí llegó ahí, pero ya no vieron para dónde fue. Al momento no tenemos ningún dato sólido de dónde está. Se han monitoreado los accidentes y las emergencias de esos horarios y pues en esa zona no hubo y posteriormente el 21 de marzo se levantó la denuncia de desaparición».

Policía de Investigación sin actuar, acusan familiares

En la localización de Juventino colabora personal de búsqueda de Atizapán de Zaragoza y del equipo de Seguridad Pública del ayuntamiento, no obstante «la Policía de Investigación al día de antier no había hecho nada”, acusó una de las hijas del hombre.

Lo anterior a pesar de que el agente del Ministerio Público, a través del oficio TLA/TLA/00/MPI/918/03128/20/03 del cual MILENIO tiene copia, solicitó designar a los efectivos para la investigación y búsqueda de Juventino y si este “fue objeto de algún hecho delictivo proporcione identidad, media filiación y lugar exacto de localización del o los probables responsables, y en su caso recabar entrevistas de los posibles testigos”.

En el oficio girado el 23 de marzo se indica que los Policías de Investigación debieron realizar una inspección del lugar de los hechos y recabar las videograbaciones del C4 y C5, así como privadas para la integración de la carpeta de investigación.

“Mi mamá les hablaba para preguntar si tenían un avance en la investigación, pero luego no le contestaban los teléfonos y ayer fuimos a ver porque tampoco se presentaron a ver el caso y fueron de lo más déspotas los policías de investigación de Atizapán de Zaragoza.

«Ellos tenían que presentarse con nosotros y decir que llevarían la investigación y no lo hicieron, los que sí lo hicieron fue el equipo de Seguridad de Atizapán y los del equipo de búsqueda”, narra la hija.

La familia de Juventino, quien se dedica a la electricidad y plomería, comenta que el señor no tiene enemigos directos y hasta el momento la línea de investigación no gira en torno a un secuestro pues no se han comunicado con ellos para exigir algún pago.

Está situación causa mucha inquietud y desconcierto pues, de acuerdo con la familia de Juventino, él no es una persona con problemas de alcoholismo que hayan derivado en su desaparición e incluso aunque autoridades ministeriales indujeron que puso haberse ido con otra mujer, la hija del señor refiere que no hay problemas maritales entre sus padres.

Como rasgos físicos, Juventino mide 1.65 metros, es de complexión delgada, cabello entrecano corto lacio, ojos café claros chicos, boca grande y mentón alargado tez blanca. El día de su desaparición vestía camisa manga larga con estampados de cuadros en color blanco y azul y un pantalón azul de mezclilla.

