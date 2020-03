En Aguascalientes pasajeros de vuelo con caso de Covid-19 hacen prueba

Liberto Ureña

Aguascalientes / 18.03.2020 20:40:40





La directora de área de prevención y control de enfermedades de Aguascalientes, María Eugenia Velasco Marín, informó que se han realizado las pruebas necesarias a los pasajeros que venían en el vuelo donde resultó positivo un caso de Covid-19.

“ Se han realizado todas las pruebas necesarias a las personas que venían en el vuelo, por lo que debe existir tranquilidad; al día de hoy todas las pruebas que se han realizado han resultado negativas y nosotros estamos a disposición y con protocolos necesarios para que en el momento en que se requiera», dijo Velasco Marín.

Sin especificar cuántos pasajeros han sido localizados, reconoció que algunas de las personas que venían en el vuelo con la persona contagiada de coronavirus no han contestado el teléfono y no se han podido comunicar con ellos por lo que no se les ha realizado la prueba.

“Hemos estado llamando desde ayer y seguimos en comunicación con ellos, de todo ocurre, hemos llamado a algunos números, por alguna razón no han contestado, pero sin duda alguna al 100 por ciento de los pasajeros los tendremos en contacto», agregó.

Ponen en marcha acciones más estrictas contra el Covid-19 en el estado

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dio a conocer una serie de medidas que se estarán llevando a cabo para mitigar el riesgo de la expansión del Covid-19 en el estado.

La primera medida es que todo el personal que labora en el gobierno del estado como adultos mayores, mujeres embarazadas y mujeres en lactancia serán enviados a su casa para un receso de labores y así evitar ponerlos en riesgo.

La segunda medida será reforzar los filtros de seguridad en las entradas al estado apoyados con la policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejercito, de la misma manera se reforzará la vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, ya que los dos casos confirmados ingresaron al estado vía aérea.

En los filtros que se estarán instalando se exhortará a los pasajeros que vengan por vía carretera a que estén aislados por 14 días para así garantizar que no presente la enfermedad.

ledz