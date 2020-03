En Acapulco, mujer realiza bazar para pagar tratamiento contra cáncer

Mireya Suastegui decidió salir de su comunidad en el municipio de San Marcos y realizar un bazar en Acapulco, Guerrero, para juntar 50 mil pesos y pagar el tratamiento contra la leucemia, que padece su hija Dulce Guadalupe.

“En el bazar estoy recolectando dinero porque mi nena tiene un tratamiento que es muy costoso. Yo pedía ayuda a las personas y estas personas me han ayudado a recaudar cosas y esas las vendo.“A mi hija le detectaron leucemia desde el 2017, tiene tres años con el tratamiento, pero mi niña aún no ha logrado salir de esa enfermedad y eso me preocupa, que siga teniendo ese cáncer”, explicó la madre.