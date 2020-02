Emilio Lozoya no era militante, era del equipo de Peña Nieto: PRI

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, sólo fue parte del equipo de Enrique Peña Nieto, por lo que nunca militó ni tampoco realizó tareas para ese instituto político.

Asegurando que son las personas las que cometen ilícitos y no las instituciones, Moreno rechazó que se le pretenda achacar a su partido todos los problemas que hay en el país.

«Son las personas no las instituciones quienes cometen un ilícito y debe enfrentar la ley con el debido proceso y respeto a sus garantías individuales; (Lozoya) no participó en el PRI, Enrique Peña Nieto es priista, pero al final del día no puedes vincular las conductas personales con las instituciones.«Emilio Lozoya no es militante del PRI, si en el pasado Enrique Peña Nieto lo presentó como parte de su equipo es parte de su equipo», aseveró Moreno en entrevista con Azucena Uresti.