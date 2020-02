Ella es la mujer que acompañó a Brad Pitt en los Oscar 2020

Milenio Digital

En la edición 92 de los premios Oscar, Brad Pitt se llevó la estatuilla dorada a Mejor actor de reparto por su papel en Once Upon a Time in Hollywood y tuvo la oportunidad de compartir el momento con una mujer que ha sido parte fundamental en su carrera artística.

Luego de que el actor bromeara sobre su situación sentimental y las especulaciones alrededor de las mujeres que lo acompañan a las entregas de premios, el actor decidió que la persona ideal para acudir a los premios de La Academia era Cynthia Pett-Dante, quien ha sido su mánager desde 1988.

Pett Dante, quien usó un elegante vestido azul, llegó junto al actor al Teatro Dolby, estuvo sentada a su lado durante toda la ceremonia y al momento de que fue nombrado ganador del Oscar fue la primera en sonreír y mostrar su entusiasmo.

La presencia de Cynthia Pett-Dante fue una sorpresa, ya que Brad Pitt había dicho unos días antes que no se sentía libre de invitar a una mujer a las alfombras rojas debido a que siempre se le relaciona sentimentalmente con ellas.

“Quería traer a mi madre, pero no pude porque dirán que estoy saliendo con cualquier mujer que se siente a mi lado. Hubiera sido incómodo”, dijo en su discurso de agradecimiento al recibir el Globo de Oro.

A lo largo de su carrera, Brad Pitt ha recorrido la alfombra roja de los Oscar con actrices como Juliette Lewis y Angelina Jolie.

