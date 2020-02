El significado de Weinstein

Es oficial. El ex productor Harvey Weinstein ha sido condenado por violación en tercer grado y agresión sexual, dos de los cinco cargos que el productor de cine tenía oficialmente en su contra en este juicio. Pero no se equivoquen, si bien es discutible el máximo tiempo en prisión para el magnate, lo importante es que vio cómo 28 mujeres pasaban al estrado a testificar su historia. Y no fue solo él, sino que el planeta entero también formó parte.

Ante un mundo que ha estado plagado de impunidad, Weinstein es exactamente el tipo de hombre que suele salirse con la suya. Que no lo haya hecho es enorme.

No es un tema de venganza. Ni siquiera de retribución. Es un tema de ser responsables por nuestros actos y dejar muy claro el mensaje que no importa cuanto poder pueda alguien tener, este poder es tenue si la sociedad despierta ante sus atrocidades.

La sociedad no suele despertar, desafortunadamente, tan solo porque un día amaneció siendo buena.

En este caso ser amigo de Harvey Weinstein era mucho peor negocio que serlo. Culpable o no, las mismas personas que lo apoyaron por años, ahora le dieron la espalda.

Por eso hubo justicia. Así funciona el sistema.

Así que mientras celebro el veredicto y espero que marque un precedente social para el mundo entero, me queda claro que hay que aprender de lo que pasó aquí. No fue por buenos modales, no fue porque era lo correcto. Fue porque la corriente cambió. Si nos están dañando, ese es nuestro trabajo, hacer que esa corriente cambie y cambie para siempre.

Con lo que se avecina para nuestro país, con lo que estamos viviendo, esta no es una mala lección.

Twitter: @susana.moscatel