El pánico: la otra epidemia

El comprador desbocado que se lanza atropelladamente para hacerse con la mayor cantidad de rollos de papel higiénico en los anaqueles del supermercado es, podríamos decirlo, una suerte de enemigo que se nos aparece de pronto en el horizonte para hacernos recordar la oscura conducta instintiva de los seres humanos y llevarnos de la mano a los antiguos escenarios de turbas enloquecidas, pillajes y salvajismos de los que está plagada la historia.

Detrás de todo ello está el impulso de sobrevivir —así sea de la manera más egoísta e insolidaria— para, al final, salir victorioso de una circunstancia en la que los demás dejan de existir como personas con necesidades parecidas a las de uno mismo para volverse simples sujetos a los que hay que arrebatarlos pocos víveres que puedan quedar en los estantes o aquellos artículos cuya futura escasez resultara muy amenazante.

Circulan en las redes imágenes de personas que llevan carritos de compra atestados y que, teniendo delante a un cliente que no ha encontrado ya el producto en la tienda, se niegan a compartir siquiera un par de latas de conserva, es decir, a renunciar mínimamente a su súbita condición de acaparadores abusivos. La compasión cristiana se esfuma en estos tiempos de apocalípticas resonancias, por no hablar de valores menos espirituales como el simple civismo.

Siempre hemos deseado, los humanos, poseer más cosas que los demás y en muchas ocasiones llegamos hasta apropiarnos descaradamente de sus bienes. Esta pulsión primigenia —la del hermanito que toma sin permiso los juguetes del mayor o la del hombre de negocios que codicia las propiedades de su socio en la empresa— se agudiza cuando aparece la perspectiva misma de carecer de los bienes más esenciales para sobrellevar la cotidianidad en un entorno, por si fuera poco, hostil y adverso. El individuo se conecta ahí con la experiencia remota de las pestes medievales, las guerras, las ciudades sitiadas y las hambrunas, y se despierta en su interior un sentimiento de urgencia absoluta que lo lleva a no registrar ya la preeminente causa del bien común sino a limitarse meramente a la exclusiva atención de sus interese más inmediatos.

Es una situación de percibida emergencia en la que los preceptos fundacionales del proceso civilizatorio son deliberadamente ignorados para dar paso a las más primarias y primitivas estrategias de supervivencia, así de poco probable sea la contingencia de la muerte, principio y fin de los temores del género humano, y así de irracionales, aparte de contraproducentes, que puedan ser unas respuestas determinadas por el pánico.

Al final del camino, nos encontramos en el escenario de una profecía auto cumplida: en efecto, ya no hay papel higiénico en los comercios, faltan alimentos y los artículos que pudieren salvarnos del contagio —los tapabocas, las vitaminas o las cremas anti bacterianas— ya no están disponibles en el mercado precisamente porque las compras impulsivas tuvieron un impacto en los inventarios de los proveedores.

La situación es seria, desde luego: los efectos directos del nuevo coronavirus no han sido todavía lo suficientemente elucidados y hasta algo tan determinante como la tasa de mortalidad no lo tenemos tampoco demasiado claro aunque el porcentaje, oscilando entre el dos y el tres por cien, es simplemente terrorífico. Hay quienes recurren a las cifras de la gripe estacional —una epidemia que provoca entre 300 mil y 600 mil muertes cada año, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud— para minimizar las consecuencias de la actual pandemia y, de paso, argumentar que las medidas que están tomando los Gobiernos son totalmente desmesuradas. El tema es que la mentada gripe estacional infecta a millones y millones de individuos y que el índice de decesos no supera una décima de punto porcentual. La tasa de letalidad del Covid-19, por el contrario, es mucho más alta y eso, en sí mismo, representa una amenaza sanitaria de estremecedoras dimensiones. Y, en todo caso, no parecería demasiado entendible que los Gobiernos de Francia, España, Corea del Sur o la mismísima China, de tan diversas proveniencias políticas, adoptaran, todos ellos, medidas que nos parecen descomunalmente drásticas.

Las disposiciones de las autoridades, sin embargo, no parecen tomar en cuenta el pánico ciudadano como un factor disruptivo en las estrategias implementadas para afrontar una crisis sanitaria de dimensiones mundiales. Estamos hablando ahí de la irracionalidad de las personas y de sus nefarias consecuencias en la realidad de las cosas. Sería, en los hechos, la otra pandemia, la del pánico cavernario, un virus que contagia a millones de individuos y que los transforma en seres carentes de compasión dispuestos, sin siquiera darse cuenta —o sin que les importe—, a llevarnos a todos de vuelta a las épocas más siniestras de la humanidad.

revueltas@mac.com