El miedo a la Guardia Nacional

Qué cosa tan más divertida todo este fenómeno mediático alrededor de la supuesta militarización de la Guardia Nacional.

Ya nos dijeron que el Ejército se va a meter a nuestras casas, que va a violar a las mujeres, que va a repetir la matanza del 2 de octubre de 1968 y que va a defender a Andrés Manuel López Obrador para que se convierta en dictador.

También, que con esta medida el Presidente está reconociendo que la Guardia Nacional es un fracaso, que los militares se salieron con la suya y, por supuesto, que todo esto es obra del narco.

Les faltó inventar que el Ejército va a bombardear la Basílica de Guadalupe, que va a hacer quemas de libros y que va a meter a campos de exterminio a los influencers.

Obvio, su idea es llamar la atención, llevar agua a sus molinos, sembrar el pánico. ¿No les da vergüenza?

En el remoto caso de que usted no sepa nada de esto, lo explico: hace un año. Sí, en 2019. Se anunció que, para estas alturas de mayo, las fuerzas armadas de nuestro país (el Ejército y la Marina) iban a sumarse a la Guardia Nacional.

Ojo: el Ejército y la Marina ya estaban ayudando, pero no de tiempo completo.

El acuerdo ya entró en marcha y, como suele suceder en estos casos, cierto grupo de especialistas y la oposición se han encargado de que esto sea mal visto por la sociedad.

¿Por qué no hicieron algo antes? Misterio. Tuvieron un año para quejarse, para luchar, para todo. Hasta ahora, en medio de la cuarentena, se les ocurrió mover esta nota.

Y yo no sé qué es más ridículo, si el hecho de que un alto porcentaje de estas historias vienen de quienes no pudieron hacer nada por la seguridad nacional cuando tuvieron el poder o de quienes se aliaron con esas autoridades para tenernos o en el miedo o en la propaganda cuando el crimen organizado tenía tomadas nuestras calles.

Ahora resulta que sí son muy dignos, que sí están muy preocupados por nuestra seguridad y que sí saben cómo hacerlo.

Vamos a decirnos la verdad: sí, hay soldados malos, soldados que han violado derechos humanos y el Ejército ha cometido errores, como el de Tlatelolco.

Pero eso fue hace casi 52 años. No podemos generalizar y dudo mucho que estemos hablando de las mismas personas.

Los soldados y los marinos, hoy, son héroes. Usted los ha visto arriesgar su vida para ayudar a los demás en terremotos, erupciones volcánicas, epidemias e inundaciones.

Hablar mal de ellos es de una ignorancia tan grande como atacar a un médico o a una enfermera por atender a pacientes con covid-19.

Yo no creo que su llegada de tiempo completo a la Guardia Nacional sea un sinónimo de fracaso. Al contrario, es algo que suma, un mensaje de certeza, un motivo de orgullo.

¿O qué prefiere usted, devolverle la seguridad de nuestro país a civiles como Genaro García Luna?

Lo que dice el Diario Oficial es muy claro y no tiene nada que ver con lo que se afirma en las redes sociales.

¿Cuántos soldados se han metido a cuántas casas a hacer fechorías en los últimos días? ¿Cuántos han protagonizado cuántas masacres? ¿Cuántos han blindado al Presidente?

Por eso le digo que esto es divertido. Me parece cómica la manera como se está manipulando esta nota para que la gente piense cosas que no son. ¿A usted no?

