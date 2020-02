El mensaje de ánimo del Bofo Bautista a Uriel Antuna

La Afición

Luego de las críticas que ha recibido Uriel Antuna tras las fallas que tuvo con Chivas en la jornada 6 de la Liga MX, un ex jugador del Rebaño Sagrado le envió un mensaje de ánimo.

A través de sus redes sociales, el Bofo Bautista comentó que era un gran jugador y que tendría un buen desempeño con el Guadalajara.

«Uriel Antuna, eres un gran jugador, vas a triunfar en el mejor equipo de México. Mucho éxito», escribió Adolfo en su Twitter.

@AntunaUriel Eres un gran jugador, Vas a triunfar en el mejor equipo de mexico????mucho éxito. — ADOLFO BAUTISTA H. (@BOFO_7_) February 18, 2020

Tras este comentario, aficionados rojiblancos aplaudieron y secundaron al Bofo, pues aseguraron que el ex jugador del Galaxy la estará rompiendo muy pronto en Chivas.

Pásale poquita magia que tú tenías en la cancha mi bofo, el muchacho tiene calidad falta pulirlo más — Joe Moreno (@JoeMore46579636) February 18, 2020

Este twitt, lleva una tendencia cabrona, los «me gusta» se ven como caja registradora, soy americanista, pero que un referente de México le eche porras a un chavo tiene mucho valor, siempre querremos ver bien a un equipo de mexicanos ???????????????? — Jesús M. Córdova Carrillo (@jesusmcordovac) February 18, 2020

No cabe duda que eres GRANDE @BOFO_7_ CRACK por eso y más te admiro!! Y por supuesto que @AntunaUriel la va armar en grande! Saludos hasta donde estés!! — CARMEN DE ALMEYDA???????????????? (@MaCarme25154104) February 18, 2020

El ex jugador del Galaxy agradeció el gesto que tuvo el Bofo en sus redes sociales.

Cabe recordar que Antuna salió llorando el fin de semana tras no tener una buena actuación, misma que causó las críticas de varias personas, entre ellas, el comentarista Álvaro Morales, quien le preguntó cuando sería su retiro, por lo que el rojiblanco no se quedó callado y declaró que «si no fuera por Chivas no comes».

Hasta el momento, Uriel Antuna ha jugado seis partidos con el Rebaño, de los cuales solo en cuatro ha sido titular y no ha logrado anotar.

