El médico que pudo evitar el descenso de Tigres en 1996

La Afición

Ciudad de México / 24.03.2020 17:27:25





Se cumplen 24 años del descenso ‘trágico’ de Tigres , un momento que ningún aficionado de la UANL quiere recordar, ya que fue a manos de su acérrimo rival, Monterrey , equipo con el que cayeron 2-1 en el Estadio Universitario.

Sin embargo, este triste episodio pudo haber sido impedido por el médico Óscar Salas, quien en la temporada 1992-1993 fue nombrado como vicepresidente deportivo de Tigres, cargo que le otorgó el rector Manuel Silos Martínez.

El actual jefe de servicios médicos de la UANL, contó a Mediotiempo que quería destituir a Francisco Avilán, entonces técnico de los felinos, y requerir de los servicios de Víctor Manuel Vucetich para la temporada 1993-1994, pero esto no sucedió.

«Al equipo lo recibimos sin técnico, me nombran vicepresidente deportivo; se elige a Francisco Avilán como director técnico, se hicieron 44 puntos en la temporada, la segunda puntuación más alta que tenía Tigres en su historia. Calificamos al equipo y en esa época, 1992-1993, con la menor inversión de la época de los noventas», comentó Salas.

Pese a su intento de querer mejorar a Tigres y hacerlo competitivo, al conocer la negativa de que no contrataría a algunos de sus candidatos, Óscar Salas decidió renunciar a su cargo.

“Tuve que tomar una decisión, porque yo proponía unos cambios, proponía contratar a Vucetich que había terminado con León su gestión, hablando con el dueño de León me dijo que ya no se iba a quedar, que podía hablar con Vucetich«.

Agregó que «una persona me ayudó a hacerle el ofrecimiento y le pongo al rector los candidatos, a Saporiti y a Vucetich; le decía al señor rector que teníamos que hacer cambios para poder intentar mejorar o al menos mantener el rendimiento deportivo, en esa ocasión con 44 puntos, pero el rector toma la decisión de mantener al equipo con la misma dirigencia y ahí tuve que dar las gracias, no podía quedarme, esa fue la razón de mi salida de Tigres, yo veía el riesgo, no podía quedarme ante una situación que para mí era peligrosa y había que dar la cara posteriormente».

Tigres no mejoró y vio un desfile de técnicos tras la salida de Avilán, como Mateo Bravo, Jorge Vieira, Ignacio Rodríguez y Carlos de los Cobos; y pese a que Silos contrató al Rey Midas para la temporada 1995-1996, los malos resultados hicieron que se consumara el descenso de los felinos.

ZZM