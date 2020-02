El horror y la vergüenza

El cartujo se esconde en un rincón del monasterio, siente vergüenza ajena al leer en El Universal las declaraciones de Yeidckol Polevnsky sobre el aumento de los feminicidios en México. Para la dirigente nacional de Morena (si acaso lo es todavía), esto es falso. “Antes se maquillaban las cifras —dijo el pasado miércoles—, con el presidente Andrés Manuel López Obrador hay apertura total y por eso es que hoy se oye de números y la gente plantea: aumentó”. Para ella no es así, no importan los datos oficiales al respecto, los desdeña para construir una realidad alterna y le echa la culpa de todo al neoliberalismo, como se hace cada mañana en Palacio Nacional.

Pistas y escenarios

La violencia contra las mujeres, se ha repetido innumerables veces, es un hecho documentado en investigaciones de instituciones públicas y académicas y de organizaciones de la sociedad civil; es una tragedia cotidiana: 10 mujeres son asesinadas diariamente en México, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Pero en el gobierno y su partido cierran los ojos y se lavan las manos, pretendiendo evadir su gran responsabilidad en el horror de estos días —o proponiendo medidas de probaba ineficacia como el aumento de penas para los feminicidas, cuando la mayoría de ellos navega en las aguas tranquilas de la impunidad, según cifras oficiales.

En el programa Bote pronto, conducido por Carlos Puig en MILENIO Televisión, el miércoles y jueves participó Estefanía Vela, investigadora, docente, activista en torno a la igualdad, directora ejecutiva de la organización feminista Intersecta y coautora del informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de las mujeres en México (Data Cívica-CIDE, 2019), quien estableció las coordenadas de una situación crítica y sin embargo posible de solucionar si se asume con responsabilidad y conocimiento. En 2007 —dijo— los homicidios en el país alcanzaron su punto más bajo en muchas décadas: “tenemos que entender que si venían bajando, qué hicimos para que aumentaran”. Por otra parte, los volúmenes de violencia contra las mujeres no es el mismo en todos los estados. “Por ejemplo, el número de mujeres que matan en Yucatán no se acerca ni de chiste a las que matan en Chihuahua”. Estas son pistas para comprender, analizar y combatir el fenómeno, si en verdad se desea hacerlo.

Es necesario —dijo también— distinguir las particularidades de cada feminicidio, de las circunstancias y el lugar donde se comete, el reto es distinto si ocurre en comunidades militarizadas o no. Es indispensable distinguir entre la violencia armada y la violencia en el hogar, implican desafíos diferentes, y los especialistas lo saben aunque en el gobierno lo ignoren o se hagan de la vista gorda. En el caso de Ingrid Escamilla, recordó: “Fue asesinada por su pareja, en su propia casa, en un contexto de violencia familiar. ¿Qué tenemos que hacer para que no haya más casos como el de Ingrid?”. Estudiarlo y tratar de encontrar respuestas al problema. Ingrid sí denunció, “denunció antes de que escalara la violencia, y no pasó nada”, nadie la protegió; muchas otras mujeres no denuncian por simple ignorancia: no saben dónde hacerlo, lo cual requiere de una estrategia de política pública: “no dar por sentado que en tu comunidad las mujeres saben qué puerta tocar”. El déficit también tiene asidero en el “miedo a las consecuencias”, cuando las mujeres abandonan a sus parejas la reacción de estas suele ser violenta, “es ahí donde entran los refugios o los centros de justicia, es decir: si una mujer quiere una salida, qué posibilidades reales tiene de salir”. Esto es importante, subrayó Vela, apuntando la decisión del gobierno federal en 2019 de recortar recursos a organizaciones de la sociedad civil, con la conocida afectación a refugios para mujeres víctimas de violencia (y a las guarderías, indispensables para las madres con trabajos fuera de casa).

Ante la ignorancia o la falta de refugios o centros de justicia, muchas mujeres acuden al DIF. “Y nadie habla del DIF, nadie le exige cuentas al DIF”. En el caso de Fátima, el DIF de Ciudad de México difundió un boletín “con el propósito evidente de enturbiar la narrativa sobre la familia”, lo cual —dice Estefanía Vela— “muestra su incapacidad para lidiar con casos de violencia familiar”.

Salidas fáciles

Existen distintas pistas para encontrar solución al problema de la violencia de género, pero las autoridades y los políticos se pierden en el páramo de las ocurrencias o salidas fáciles: el aumento de penas, la criminalización para quienes filtren fotografías de feminicidios, los llamados a realizar protestas “creativas” y “pacíficas” y a no pintar las paredes ni las puertas de la ahora residencia oficial. Mientras tanto, el número de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres aumenta dramáticamente. Las autoridades federales —dice Estefanía— ignoran los estudios realizados por organizaciones feministas durante muchos años “y al mismo tiempo nos dan supuestas medidas que sabemos que no son tales, que caen en el populismo punitivo” y en vez de solucionar ensancha un entorno de suyo problemático.

Pero mientras el problema se agudiza, en vez de procurar estrategias eficaces para combatirlo y expresar una mínima empatía con las mujeres, el Presidente acusa sus reclamos como un ataque a su gobierno, en el cual, por cierto, todos se hacen bolas. Pobre hombre… y pobre país.

