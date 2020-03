El día que un jugador se hizo del baño en final de Copa Libertadores

La Afición

Cualquier cosa puede pasar en el futbol, literalmente cualquier cosa, y Jhon Viáfara nunca podrá olvidar el partido de ida de la final de Copa Libertadores en La Bombonera donde tuvo un incidente que muy pocos conocían. Fue el 23 de junio de 2004 cuando Once Caldas se enfrentó ante Boca Juniors en un partido inesperado.

Todo transcurría con normalidad, se vivía la intensidad y la emoción de una final de Libertadores, el conjunto xeneize sentía una gran presión, ya que no pensó que el rival fuera a ser tan complicado. Durante el encuentro, Viáfara tenía la necesidad de ir al baño urgentemente, pero su técnico, Luis Fernando Montoya, no se lo permitió debido a que no quería darle ventaja al Boca Juniors.

«Boca estaba encima, la afición sin parar y Viáfara gritando: ‘¡necesito ir al baño de urgencia!’. Le dije: ‘cágate ahí que ahora te cambias, porque no podemos dar ventajas yendo al sanitario’ » contó el mismo Montoya en el libro de Jaime Correa.

Jhon no tuvo otra opción que obedecer la indicación, pues jugó con esa incomodidad el resto del encuentro. Reveló que los otros jugadores comenzaron a revisar sus botines intentando descubrir si habían pisado popó de un animal, sin embargo cuando se dieron cuenta que era Viáfara el que olía mal prefirieron no acercársele.

El encuentro terminó 0-0, sin embargo, en el partido de vuelta, en Colombia tuvieron que irse hasta los penales para definir el campeón, fue ahí donde el Once Caldas ganó la Copa Libertadores 2004.

