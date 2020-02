El día que Tiziano Ferro llamó ‘bigotonas’ a las mexicanas

Han pasaron casi 14 años desde las controvertidas declaraciones que hizo Tiziano Ferro sobre las mujeres mexicanas. Para muchos, esa metida de pata hundió la carrera del cantante italiano

¿Recuerdas lo que dijo y por qué causó tanta polémica? A continuación te lo contamos.

En 2006, Ferro fue a una entrevista en el programa italiano Che Tempo Fai, de la cadena RAI y llamó bigotonas a las mujeres mexicanas.

El propio conductor trató de remediar la situación y dijo que él cree que «al contrario que Tiziano, las mexicanas son las más bellas del mundo».

Sin embargo, el cantante no se detuvo y todavía continuó sobre el tema: «Pero cuántas. Salma Hayek, sólo una he visto».

En aquellos años, la carrera musical de Tiziano Ferro tenía mucho éxito en Latinoamérica, por canciones como «Tardes negras» (2004). Tras esa declaración, su popularidad empezó a caer considerablemente, pues causó bastante indignación en la sociedad mexicana.

El cantante trató de aclarar la situación y explicó que sus palabras no eran serias pues las hizo en un programa de comedia.

«Fue un programa cómico; no fueron declaraciones serias, es una estupidez pensar que yo pienso eso de la mujer mexicana. Espero me perdonen y México me brinde una nueva oportunidad. Soy un ser humano, me equivoco y me equivoqué. Pagaré, lo sé»,