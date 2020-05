El deporte no puede ser externo

Déja vu, hace apenas dos semanas escribía al respecto, pero no lo puedo evitar, son el tipo de temas que me impactan, que dejan huella, como a muchos les ha dejado el asesinato de George Floyd, otra víctima afroamericana más de la policía en Estados Unidos. La impotencia ante el brutal acto y la reflexión de saber que pasan los años y el cambio por la desigualdad racial y social no parece haber avanzado en absoluto.

¿Qué tiene que ver esto con el deporte? Mucho, y más cuando en nuestro país vecino los atletas sí deciden levantar la voz y ejercer esa responsabilidad social implícita que conlleva ser figuras. Entiendo si en alguna época hubo miedo a tener un discurso social que podría afectar sus carreras, pero el mundo y la comunicación han cambiado y los deportistas ya no pueden ser ajenos a lo que sucede en su entorno. Lewis Hamilton, Odell Beckham Jr., Donovan Mitchell, Stephen Curry, DeMarcus Lawrence y por supuesto una de las reacciones que más repercusión tuvo, la de Lebron James, quien colgó en sus redes la fotografía del policía asfixiando con su rodilla hincado a Floyd junto a Colin Kaepernick también hincado en un juego de la NFL en 2016 y las palabras This… Is Why (Esto es el porqué) y el mensaje “¿Lo entienden ahora? O sigue confuso para ustedes?”.

El ex quarterback de los 49ers de San Francisco fue el primero en comenzar a protestar contra la injusticia racial en EU con una rodilla en el suelo durante el himno y a raíz de esto fue exiliado poco a poco de la Liga. Hoy activista escribió en Twitter: “Cuando la civilidad conduce a la muerte, la rebelión es la única reacción lógica. Los gritos de paz lloverán y cuando lo hagan caerán sobre oídos sordos porque su violencia ha traído esta resistencia ¡Tenemos que luchar de vuelta!”. Ya quiero ver cuando empiece otra temporada más de la NFL cómo los dueños una vez más buscarán callar a los jugadores.

En México hemos visto destellos de apoyo por parte de algunos atletas a raíz de los feminicidios, pero ante un mundo en que no son pocas las causas a las que hay que unirnos y luchar, se necesitan cada vez más voces de peso y de ayuda en todas las industrias. La deportiva, por los valores que predica, es parte esencial del cambio.