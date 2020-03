El Covid-19 afecta a todos

Mundialmente el coronavirus (Covid-19) vino a cambiar la vida a nivel mundial en cada uno de los sectores y por consiguiente en las actividades deportivas. En todo nuestro territorio nacional tenemos una situación muy especial donde hemos tenido que tomar medidas sanitarias específicas como el lavarse constantemente las manos, el uso de gel antibacterial, evitar los besos y abrazos y la campaña “Su Sana Distancia”, medidas que son prácticas, pero lo más importante es guardar una cuarentena en casa, ya que recordemos que no existe mejor medicina que no exponerse, pues desafortunadamente en esta emergencia sanitaria no solo está juego nuestra salud, sino la propia vida.

A principios de esta semana entramos a la fase 2 de contingencia, fase que es en la que se corre el mayor riesgo de contagios, y por consiguiente la más peligrosa, y será hasta el 19 de abril cuando se realice una nueva evaluación qué indique las condiciones en las que llegaremos a la fase 3 donde se observará la curva epidemiológica, esperando que sea menor a la pronosticada, así que vamos a actuar con responsabilidad siguiendo las indicaciones de la campaña se salud, “El reto es no contagiar y no contagiarse, mejor quédate en casa”.

67 años de la Escaramuza Charra

El 22 de marzo de 1953, en el antiguo Rancho del Charro, de la Asociación Nacional de Charros, ubicado en Ejército Nacional y Shiller, de la Ciudad de México, por primera vez se presentó un grupo de niños y niñas formando el llamado Carrusel, en el que participaron Graciela, Ma. Eugenia y Arturo Ruíz Loredo, junto con Guadalupe, Antonio y José Camacho Elorriaga, bajo la dirección del maestro Luis Ortega Ramos, entonces presidente de la Nacional, conjuntamente con don Everardo Camacho Mora.

Hace unos días “La Decana de la Charrería en México” conmemoró 67 años de la creación de la Escaramuza Charra, agrupación que dio pie a la participación infantil dentro de nuestro Deporte Nacional y posteriormente se convirtió en la participación específica de la mujer.

La Escaramuza Charra es un gran acontecimiento que revolucionó la historia de la charrería, siendo orgullosamente un legado deportivo y cultural más de la Asociación Nacional de Charros y sus fundadores, quienes tuvieron la gran visión de hacer crecer a nuestro Deporte Nacional hacia todas las modalidades que ahora en día son competitivas, generando que sea el único deporte donde está involucrada toda la familia completa.

Desafortunadamente la Gran Charreada de Gala, alusiva a la toma de protesta del nuevo consejo directivo, encabezado por Fernando Rodríguez Medellín, fue pospuesta por las medidas de contingencia sanitarias que se deben tomar contra el Covid-19, así que estaremos muy pendientes para hacerles llegar la información del reacomodo de los eventos deportivos.

