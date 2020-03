El ciclo New York Jazz All Stars regresa a la Sala Cantoral

El poeta Rafael Vargas Escalante define a quienes integran DeQuinta Producciones como “constructores de utopías”, en la medida en que no solo han podido dar vida al ciclo New York Jazz All Stars, sino, lo más importante, le han dado continuidad. Además lo han logrado con la complicidad de Jazz At Lincoln Center (JLC), la institución dirigida por Wynton Marsalis, lo que ha permitido un alto grado de calidad de los participantes en el ciclo.

Daniel Israel, director de Programación y Giras de JLC, quien vino a México para presentar el octavo ciclo de conciertos, que se llevará a cabo del 28 de marzo al 21 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, dice en entrevista que JLC busca “promover que todas las organizaciones de jazz en el mundo sean mejores”.

El que fuera agente de músicos como Robert Glasper, Aaron Golberg, David Sánchez, Diane Shuur o New York Voices, dice que han apoyado la que denomina una “serie increíble” de conciertos desde hace ocho años. “Incluso hemos traído a México a la Jazz at Lincoln Center Orchestra con Wynton Marsalis. Nuestra relación ha existido durante mucho tiempo”.

Israel refiere que Maribel Torre y Eugenio Elías, directores de DeQuinta Producciones, viajan con frecuencia a Nueva York para estar atentos a los músicos que sobresalen en la escena, a fin de invitarlos al ciclo. “Creo que ellos saben más sobre la escena actual del jazz en Nueva York que yo mismo, así que eligen a los músicos no solo por su calidad, sino también por sus virtudes para la enseñanza y accesibilidad para viajar”.

Con una lista en mente, se llevan a cabo pláticas con la gente de JLC y de manera colectiva se planea la serie que este año iniciará el 28 de marzo con el pianista cubano Elio Villafranca y su cuarteto. Israel considera que el ciclo de este año, como en ediciones anteriores, permite al público escuchar propuestas muy diversas del jazz que se hace en estos días.

“Aunque hay varios pianistas que están al frente de sus grupos, sus propuestas son diametralmente diferentes, lo que alienta al público a seguir apoyando la música. Aunque todos sean pianistas, cada uno tiene su voz propia. Eso es algo de lo que estamos muy orgullosos en cuanto a la programación”, explica Israel.

Todos ellos, agrega, son músicos que están en actividad constante. “El pianista Dan Nimmer se acaba de graduar de la Escuela de Música de Juilliard y ya toca por todas partes, así que estamos muy emocionados de presentarlo al público. Me imagino que mucha gente no sabe sobre él, pero espero que en un par de años su nombre sea muy conocido”.

La octava edición de New York Jazz All Stars incluirá las presentaciones del trompetista Etienne Charles y su cuarteto (23 de mayo); el cantante Charlie Turner y su grupo Uptown Swing (20 de junio), el pianista Emmet Cohen con su trío (29 de agosto), el pianista Isaiah Thompson y su cuarteto con el saxofonista Julian Lee (26 de septiembre), la cantante Sara Gazarek y su cuarteto (24 de octubre) y el guitarrista Gilad Hekselman (21 de noviembre).

CLAVES

ÉXITO

Hasta la fecha se han llevado a cabo siete temporadas con 179 conciertos y la participación de 254 músicos ante 90 mil espectadores.

CLASES

A fin de extender los beneficios de contar con músicos de primera calidad, todos ellos impartirán clases maestras antes de su presentación.

AVANZADOS

Habrá clases magistrales para los grupos de estudiantes surgidos de los talleres avanzados para ejecutantes de jazz del Centro Nacional de las Artes.