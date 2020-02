Eduardo Trelles asiste a Abierto Mexicano de Tenis a apoyar a Zarazúa

Zeltzin Zamora

Acapulco, Guerrero / 28.02.2020 21:32:39





Eduardo Trelles asistió junto a su pareja al Abierto Mexicano de Tenis 2020, lugar al que fue invitado por el tío de Renata Zarazúa, a quien esta noche estará apoyando en su partido de semifinales.

«Venimos a apoyar a Renata Zarazúa, conozco bien a su tío Vicente Zarazúa, es amigo mío, y el otro partido creo que Nadal va a avanzar, aunque va a tener una dura pelea con el búlgaro (Grigor Dimitrov), es una Final adelantada», comentó Trelles para La Afición.

Lalo aseguró que ha visto en varias ocasiones a Tomás Boy en el Abierto Mexicano de Tenis, pero en esta ocasión solo se encontró a Arturo Elías Ayub, quien es uno de sus grandes amigos.

«A Tomás Boy lo he visto varias veces acá, pero sí me encontré a Elías Ayub, es un buen amigo, en particular conozco muy bien a Miguel Ángel Couchonal y a Alejandro Burillo, que es un gran amigo y le mando un fuerte abrazo».

Sobre quienes son sus favoritos, Trelles mencionó a la capitalina, quien ayer hizo historia por ser la primera mexicana en avanzar a semifinales en esta competición.

«Lo que levantó en este momento más que nunca el Abierto Mexicano de Tenis es la sorpresa de que está avanzando Renata Zarazúa, porque ya hizo historia y estar en semifinales ya es histórico. No me puedo imaginar lo que va a hacer hoy el estadio para apoyarla, y ahí estaremos, y si logra ganar en la final ya sería muchísimo más de lo que ella ha esperado y si tiene mucha confianza y se nota en el apoyo de la gente a favor de ella, la rival siente la presión, así que hoy todos estamos con Renata».

Otro de sus favoritos es el ex número uno, Rafael Nadal, quien estará enfrentando a Grigor Dimitrov para ganar el boleto a la final.

Lalo Trelles estará en el Puerto de Acapulco para la final del Abierto Mexicano de Tenis y aprovechará el domingo para tomar un descanso.

