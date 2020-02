Edson Álvarez no vive con su pareja en Ámsterdam; la ley se lo prohíbe

El jugador del Ajax, Edson Álvarez viajó a Londres para convivir con su esposa e hija el pasado 14 de febrero, esto debido a que en Ámsterdam no se les permite vivir juntos.

La esposa e hija de El Machín viven en Londres debido a que las leyes de Holanda no les permiten vivir en unión libre hasta que ambos tengan 21 años -la mayoría de edad-, Edson tiene 22 mientras su pareja tiene 20.

«La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero ahora abro la puerta de una casa oscura”, declaró Álvarez para el diario De Telegraaf.