EDC México 2020: en vivo, horarios, boletos y cómo llegar

Ya está todo listo para el Electric Daisy Carnival México 2020, uno de los festivales más importantes que los amantes de la música electrónica no pueden perderse y que se llevará a cabo del viernes 28 de febrero al domingo 1 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si todavía no sabes quiénes se presentarán en el EDC 2020 y qué outfit te conviene usar, aquí te dejamos una guía completa y nuestras mejores recomendaciones para disfrutar por completo del festival.

¿Aún no tienes tus boletos?, no te preocupes aún puedes conseguir unirte a la festival, ya que aún hay disponibles en Ticketmaster para el sábado y el domingo, pero apresúrate porque no tardarán en agotarse. El boleto para estos días tiene un precio de 4,191 pesos.

Consigue aquí tus boletos para el EDC.

Outfit para el EDC

Si te preocupa qué usar, te recomendamos llevar ropa ligera que te permita estar fresco, pues se pronostica una temperatura de hasta 27 grados centígrados. Lo mejor es que uses una blusa o camiseta delgada y zapatos cómodos como tennis o botas.

¡Headliners! El sol brillará este fin de semana. No olviden su protector solar para el día y una chamarra para la noche, se pondrá frío. ¡Manténgase felices, saludables e hidratados! ???? ☀️ ???? pic.twitter.com/2EDQHn2oC2 — EDC Mexico (@EDC_MEXICO) February 28, 2020

También podrías llevar una bolsa pequeña o, mejor aún, una mochila que te permita moverte fácilmente, ya que no dejarás de brincar y bailar al ritmo de la música electrónica.

¿Quiénes estarán?

La séptima edición del Electric Daisy Carnival México 2020 contará con más de 80 artistas que se presentarán en nueve escenarios distintos. Entre los más destacados se encuentran: Headhunterz, Zedd, Don Diablo, Ghetto Kids, Raymix, Vini Vici, SVBVG, Mandragora, Tiësto, Yellow Claw y Tom & Collins.

¿Cómo llegar?

Para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez y gozar del EDC México 2020, lo mejor es que optes por usar transporte público, así evitarás el tráfico:

Metro : estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva o Puebla.

: estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva o Puebla. Metrobús: estaciones UPICCSA o El Rodeo.

EN VIVO

Si desafortunamente no podrás asistir al EDC, no te preocupes, podrás disfrutar del evento desde tu celular o computadora, ya que el festival se transmitirá en vivo a través de YouTube.

​​Mapa EDC México 2020

