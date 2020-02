Drew Brees no se retira; seguirá con Saints para la temporada 2020

Agencia Notimex

Nueva Orleans, Estados Unidos / 18.02.2020 17:06:08





El mariscal de campo Drew Brees anunció este martes su regreso a los emparrillados para la temporada 2020 de la NFL , con lo que puso fin a las especulaciones y rumores que lo colocaban en el retiro.

En días anteriores, el pasador veterano de 41 años de edad dejó en claro que no jugaría con otro equipo que no fueran los New Orleans Saints, y este martes confirmó su retorno para disputar su temporada número 20 en la liga.

“¡Mis sentimientos sobre la temporada 2020! ¡Estoy emocionado por la lucha y el camino, que la recompensa al final valdrá la pena!! Los amo #WhoDatNation. Vamos por una más”, escribió Brees en sus redes sociales.

En 19 campañas en la NFL y 14 con los Santos, el oriundo de Austin, Texas, ha sido seleccionado en 13 ocasiones para ir al Pro Bowl, además puede presumir un Super Bowl, logrado en la campaña de 2009, cuando vencieron a Indianapolis Colts.

En su estadía en la NFL, Brees acumula 77 mil 416 yardas, 547 touchdowns y 237 intercepciones, siendo el actual líder histórico en yardas aéreas y pases de anotación.

A sus 41 años, Brees regresa a los emparrillados para conquistar un título más y poder ponerle fin a su carrera con broche de oro, luego de los múltiples galardones y reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera.

Egresado de la Universidad de Purdue, llegó en 2001 a la Liga con los Los Ángeles Chargers (en ese entonces de San Diego), quienes prefirieron a Phillip Rivers, lo que provocó su salida hacía New Orleans.

